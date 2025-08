Lookman-Atalanta, invocato il ricorso in tribunale: “Squalifica della Figc”

Bufera totale nella telenovela che sta monopolizzando le cronache di mercato, si va verso una svolta preoccupante

Ormai, siamo al muro contro muro, nel rapporto tra Lookman e l’Atalanta. Dopo la ferma opposizione avanzata dal club bergamasco alle offerte dell’Inter, il giocatore nigeriano ha chiesto ufficialmente il trasferimento nel discusso post sui social di ieri, in cui si è sfogato e ha dato la sua versione dei fatti.

Una volontà di addio manifestata con chiarezza da parte dell’attaccante, che ha riservato parole dure al suo club, ritenendo di essere stato trattato ingiustamente e chiedendo che l’Atalanta rispetti la parola data in merito alla sua cessione. L’Inter osserva a distanza, chiaramente interessata, in una vicenda i cui connotati si fanno sempre più elettrici. E il dibattito, naturalmente, infuria.

C’è chi ritiene che a questo punto l’Atalanta dovrebbe ‘rassegnarsi’ ad accettare la proposta dell’Inter, per non tenere un giocatore scontento. Ma c’è chi invece sostiene che il club bergamasco, a propria volta, potrebbe alzare la voce. Tra le ipotesi che circolano nei post sui social, quella di un Lookman fuori rosa, ma anche chiamato in causa davanti a un giudice, ordinario o sportivo, per diffamazione o a rischio squalifica. Così come la stessa Atalanta potrebbe dover fronteggiare una causa sollevata dal giocatore. Ecco alcuni contributi da ‘X’:

Ora l’Inter se vuole esagerare può (ri)offrire 42+3

E all’Atalanta conviene accettare perchè dopo il post su Instagram nessuna squadra verrà ad offrire 50 per Lookman

O accettano o tengono un giocatore fuori rosa comunque da pagare Torna a fare le imitazioni di Spalletti dai — Lauti BarStoniz (@andremarco__) August 3, 2025

L’Atalanta dovrebbe chiederne 60, e altrimenti mettere Lookman fuori rosa. Poi se si vuole ragionare da tifosi questa è un’altra storia — Gigi 🌹 (@Lui_Maiello) August 3, 2025

Se Lookman tira fuori 50M diventa titolare del suo cartellino e può andare dove vuole. Spero che Percassi abbia la forza di resistere a costo di tenerlo un anno fuori rosa — Luca Salarolo (@LucaSalarolo) August 3, 2025

Ricordo che in questo stesso periodo, la Stagione scorsa, Lookman non si presentò agli allenamenti e sparì una settimana per farsi cedere al PSG. Secondo me chi non ha capito ancora è lui. Secondo me a questo giro altro che cessione o fuori rosa, ma tribuna fino a fine contratto. — Andrea Martino (@_Andystars_) August 3, 2025

adesso # lookman deve fare causa alla società per dimostrare che la cifra in milioni pattuita corrisponda, comprese le modalità di pagamento. in caso contrario è l’atalanta che deve fare causa per diffamazione. — Rao3572 (@rao3572) August 3, 2025

Dopo che Lookman è uscito allo scoperto i 45 mln offerti dall’Inter cominciano ad essere troppi. Io non so se si può fare ma nel caso tramite avvocati chiede la risoluzione del contratto?? — Neymarco (@neymarco98) August 3, 2025

A questo punto l’Atalanta dovrebbe appellarsi alla Figc per far squalificare Lookman — Marco (@okko984) August 3, 2025

Scenari insomma a dir poco arroventati, che potrebbero prendere qualsiasi direzione. La sensazione è che nelle prossime ore potrebbe succedere di tutto.