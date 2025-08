La Juve e Tudor non convincono: “Spero possa durare fino alla fine”

Solo un pareggio per la Juventus nella prima amichevole: tanti dubbi in casa bianconera in vista della nuova stagione

La Juventus non va oltre il pareggio nella prima uscita pre campionato contro la Reggiana alla Continassa. Gambe imballate e diverse distrazioni difensive, con una squadra ancora incompleta in vista dell’inizio della stagione.

I bianconeri di Igor Tudor nel weekend si sono trasferiti in Germania nel cento Adidas Herzogenaurach per continuare la preparazione e domenica prossima affronteranno il Borussia nel test amichevole di lusso contro il Borussia.

Parallelamente la dirigenza e il Ds Comolli proseguono nel lavoro sul mercato per rinforzare adeguatamente la rosa di Tudor, che ha chiesto altri 3-4 innesti dopo gli arrivi di Jonathan David e Joao Mario. Fondamentali in questo senso saranno le uscite e qualcosa su muove sul fronte cessioni, con Weah che nelle prossime ore saluterà la ‘Vecchia Signora’ per accasarsi al Marsiglia.

Juventus, i dubbi di Pruzzo: “Farà fatica ad arrivare tra le prime quattro”

Con le vaglie pronte figurano anche gli esuberi di lusso Vlahovic e Douglas Luiz, con la Juve che sta cercando una soluzione per piazzare i due giocatori che non rientrano nei piani del club bianconero. Operazione certamente non semplice, considerando anche il peso a bilancio del numero nove e del brasiliano tra ammortamenti e ingaggio.

Le cessioni di Vlahovic e Douglas Luiz saranno però fondamentali per liberare spazio in cassa e accontentare Tudor sul mercato, con l’obiettivo ovviamente di costruire una squadra competitiva per lottare per il vertice in campionato e per inserirsi nella corsa scudetto. Allo stato attuale, però, la ‘Vecchia Signora’ non convince diversi addetti ai lavori e tra questi figura anche Roberto Pruzzo: “Non so se la Juventus è in grado di competere davvero per le prime quattro posizioni, ci sono tanti giocatori che hanno deluso e non so se possano rilanciarsi – sottolinea l’ex bomber della Roma intervenendo a ‘Radio Radio’ – Dobbiamo aspettare come finirà il mercato, la società fatica a trovare soluzioni”.

Pruzzo si sofferma poi anche su Tudor: “Per quanto riguarda l’allenatore, spero che possa durare fino alla fine“, ha aggiunto l’ex attaccante.