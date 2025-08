Inter-Atalanta, annuncio definitivo: “Lookman si risolve entro 48 ore”

Dopo il post social del giocatore, il dibattito infuria: dichiarazioni sulla possibile risoluzione della vicenda, parte il conto alla rovescia

La telenovela Lookman si è ulteriormente infiammata, dopo gli avvenimenti domenicali. E’ sceso in campo il diretto interessato, con un post sui social che ha fatto molto discutere, in cui ha chiesto sostanzialmente all’Atalanta di essere ‘liberato’.

Il nigeriano ha lamentato, da parte della società bergamasca, presunte promesse disattese sull’accordo preesistente di lasciarlo andare a fronte di una giusta offerta sul mercato. Avendo la ferma intenzione, dopo tre stagioni, di cambiare squadra e dedicarsi a un altro progetto. Mai nominata direttamente l’Inter, ma i riferimenti sono chiari e del resto i milanesi hanno avanzato proposte ufficiali, finora respinte.

Di contro, filtrerebbe, all’interno della ‘Dea’, disappunto per la mossa del calciatore e l’eventuale intenzione di tenere fede a quell’accordo verbale, ma solamente per una cessione all’estero e non in Serie A. Si entra, ad ogni modo, in una fase ancora più rovente della vicenda. Anche se c’è chi ritiene che basterà poco per avere una risposta definitiva.

“Lookman e l’Atalanta resteranno insieme”, Mattioli a sorpresa: Inter beffata

A sorpresa, nonostante molti pensino che la mossa di Lookman segni una frattura insanabile tra lui e l’Atalanta, il giornalista Mario Mattioli spiega come, a suo parere, la vicenda si ricomporrà e le parti faranno pace.

Queste le dichiarazioni del giornalista della Rai a ‘Radio Radio’: “Mi sembra una vicenda che fa discutere molto noi che la guardiamo dal di fuori, ma in maniera decisamente superiore alla sua effettiva gravità. Diamo 48 ore di tempo e tutto si risolverà e sarà a posto, Lookman e l’Atalanta ricuciranno, anche se con qualche ferita mentale e morale”. Uno scenario che naturalmente non farebbe felice l’Inter, che sta insistendo a ripetizione per mettere le mani sull’attaccante, individuato come rinforzo ideale per Chivu.