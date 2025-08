Dybala con Vlahovic al Milan di Allegri: il doppio colpo prende quota

Il fantasista argentino ha solo un altro anno di contratto con la Roma

Dybala resta alla Roma? Nessuno può metterci la mano sul fuoco. L’argentino sta benissimo in giallorosso e al momento sembra totalmente dentro il progetto tecnico di Gasperini. Tuttavia in queste ore sta prendendo quota una pista clamorosa, quella che conduce al Milan.

In rossonero ritroverebbe Max Allegri, suo storico allenatore alla Juventus. L’allenatore livornese è pure un suo grande estimatore, infatti il rapporto con ‘La Joya’ è eccellente: simile a quello tra zio e nipote.

Dybala-Milan è un’opzione a cui credono non poco i bookmakers.

‘Sisal’ quota a 7.50 il passaggio del classe ’93 alla corte di Allegri. Ovviamente gli scommettitori di professione si limitano solo a lanciare l’ipotesi, e a quotarla.

In concreto appare difficilissimo, non impossibile perché sul mercato niente davvero lo è, un’operazione tra Roma e Milan con protagonista il numero 21 di Laguna Larga, che coi giallorossi ha solo un altro anno di contratto.

Come noto, in esso sono presenti due clausole risolutive. Quella valida solo per l’Italia, fissata a 12 milioni, è scaduta lo scorso 15 luglio. Poi c’è quella per l’estero da 20 milioni, anch’essa già scaduta.

Dybala con Vlahovic: per i bookmakers è quasi certo il trasferimento del serbo al Milan

Al Milan, Dybala potrebbe ritrovare quel Vlahovic col quale ha condiviso gli ultimi mesi con la maglia della Juventus. Di fatto l’investimento per il serbo azzerò le sue possibilità di rinnovo coi bianconeri

Allegri starebbe spingendo per l’acquisto di Vlahovic, d’altronde il classe 2000 di Belgrado è stato messo alla porta dal club di Exor. Sempre viva l’ipotesi di uno scambio alla pari, magari con Thiaw.

Su ‘Sisal’, il trasferimento a Milanello di Vlahovic si gioca a 2,50. Praticamente i bookmakers lo danno pressoché per certo.