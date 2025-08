Zaniolo verso il ritorno in Serie A: anche i bianconeri su di lui

Due nuove ipotesi in Italia per l’ex giocatore della Roma, in attesa di possibili sviluppi

In un calciomercato ancora molto fluido, con un mese di agosto tutto da vivere e che di sicuro riserverà tante operazioni interessanti, c’è un fronte particolare da seguire. Ed è quello che riguarda diversi giocatori in caccia di riscatto, dopo annate recenti non positive. Impossibile non citare in tal senso Nicolò Zaniolo.

L’ex giocatore della Roma, penalizzato da un paio di gravi infortuni, aveva visto interrompersi la sua crescita. Ritrovatosi parzialmente al Galatasaray, lo scorso anno aveva tentato la strada del ritorno in Italia. Ma i due prestiti all’Atalanta e alla Fiorentina non hanno funzionato.

Riaggregato alla squadra turca, l’attaccante classe 1999 è alla ricerca di una nuova opportunità nel nostro campionato. Gli estimatori non gli mancano, le sue doti sono ben conosciute anche se purtroppo gli è mancata spesso, per tanti motivi, la continuità. Spuntano due nuove piste in Serie A, rispetto a quelle già emerse nelle scorse settimane.

Zaniolo, anche Udinese e Genoa ci pensano: gli scenari

E’ ‘Footmercato’, in Francia, a fare il punto sulla situazione di Zaniolo. Rivelando l’interessamento di Udinese e Genoa, che si aggiungono alle altre contendenti.

I friulani e i rossoblù, comunque, per ora stanno osservando la situazione da lontano e non hanno ancora avanzato contatti ufficiali né con l’entourage del giocatore, né con il Galatasaray. I turchi sarebbero aperti a una cessione del calciatore, sebbene nel precampionato Zaniolo si sia messo in mostra con buone prestazioni. La lista di chi lo segue, comunque, è piuttosto lunga ed è difficile, al momento, fare previsioni. Anche Bologna, Torino, club portoghesi, spagnoli e olandesi possono dire la loro.