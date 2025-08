Primo infortunio per Chivu, UFFICIALE: salta l’amichevole dell’Inter

L’allenatore perde un giocatore per il primo match per la preparazione precampionato: ecco chi non prenderà parte alla gara contro l’Under 23

Dopo la ripresa degli allenamenti, è tempo di scendere in campo per la prima volta, in questa fase di precampionato, per l’Inter. Amichevole contro l’Under 23 nerazzurra, utile per iniziare a saggiare la condizione e rodare i meccanismi.

Chivu manda in campo i suoi, nel test contro la formazione giovanile nerazzurra, con questa formazione: Sommer tra i pali, difesa a tre con Darmian, De Vrij e Bastoni. Dumfries e Carlos Augusto sulle fasce, in mezzo Sucic, Asllani e Mkhitaryan. Di punta, Bonny affianca Lautaro Martinez. Il tecnico romeno deve fare i conti però con una assenza dell’ultimo momento.

Per infortunio, non prenderà infatti parte alla gara Josep Martinez. Il portiere spagnolo è alle prese con il mal di schiena e dunque non ci sarà.