Polveriera Inter dopo i 7 gol all’Under 23: “Se Chivu non l’ha capito è molto grave”

La squadra interista lascia non poche perplessità nella prima amichevole prestagionale, il test in famiglia con l’Under 23 fa emergere diversi problemi: e il tecnico è sulla graticola

Di sicuro, non ci si annoia, nella prima amichevole precampionato dell’Inter. Il match contro la selezione Under 23 nerazzurra riserva diversi gol (7-2 il risultato finale), con costanti aggiornamenti del tabellino, anche se la prestazione degli uomini di Chivu non è certo esaltante nel primo tempo. E l’allenatore finisce nel mirino.

D’accordo, è il primo test dopo pochi giorni di allenamento, ma ci si attendeva qualcosa di meglio. Molti meccanismi non funzionano, si vedono tanti errori marchiani e soprattutto mal posizionamenti difensivi in serie, che in prospettiva potrebbero anche essere preoccupanti. Il modo di stare in campo della squadra non convince, sono in tanti ad avere non poche perplessità su quello che potrà essere il percorso di Chivu. Chiedendo ancora, a gran voce, interventi mirati di mercato per risolvere la situazione. Ecco una carrellata di post dai social:

L’Inter u23 è più forte del Chivu Verona😭😭 — Marotta💤💤 (@lisarf5) August 3, 2025

Ahahah metà dei giocatori non devono più vedere il campo ma ehi mettiamolo titolari..

Sommer

Asslani

Darmian

De Vrij

Mikhitarian E basta con sto modulo di merda @Inter — Simo (@siimo___) August 3, 2025

l’Inter di Chivu ce la fa a salvarsi ? — Let’s go Brandon 🇸🇻🇷🇸🎌🇬🇪🇳🇪 (@valkeasusi) August 3, 2025

Inter 25/26 = Milan di Giampaolo — | (@blanchitabeibe) August 3, 2025

Ho acceso la partita

Ho visto 0-1 e 1-1 tutto filato. Mi son fatto un alcol test pensando di essere ancora ciucco da ieri sera. Ho spento.#Inter #interu23 — Albe non contento del ✨percorso✨ (@albe1908_) August 3, 2025

Da Inzaghi a Chivu al momento non cambia niente. Inter sparpagliata con giocatori fuori posizione e difesa messa a cazzo di cane #InterInterU23 — #SpalareLeMacerie⚒️ (@BadreMuraddi) August 3, 2025

Abbiamo preso già due gol in 20 minuti dagli under 23…ma siamo apposto in difesa eh!

Poi uno non si deve incazzare già al 3 di agosto!#Inter #InterInterU23 — Antonio7 (@Antonio89704611) August 3, 2025

Se Chivu non ha capito che doveva ripartire dalla difesa è molto grave Non vedo ancora miglioramenti #InterInterU23 — #SpalareLeMacerie⚒️ (@BadreMuraddi) August 3, 2025

Dispiace solo per Chivu, che entro fine anno verrà esonerato, l’unico vero incolpevole di questo fallimento. — 𝑀𝒾𝒸𝒽𝑒𝓁𝑒 🐍 (@_michele10) August 3, 2025

Non si respira, insomma, un’aria particolarmente entusiasta ad Appiano Gentile e dintorni, per usare un eufemismo. Condizione fisica e amalgama di squadra potranno verosimilmente andare a migliorare, ma al momento non c’è grande ottimismo.