Milan, sacrificio Pulisic? Proposto scambio due per uno in Serie A

Affare a sorpresa che riguarda il Diavolo, l’americano via per due nuovi innesti per Allegri: c’entra anche il Napoli

Ci sono ancora molte storie da raccontare in questo calciomercato, alcune anche impreviste fino a questo momento. Anche perché in Serie A in molti casi le squadre non sono per nulla al completo e si va a caccia delle migliori soluzioni per innesti e rinforzi. Comprendendo anche qualche sacrificio a sorpresa. Il Milan ad esempio potrebbe dire addio a Pulisic.

Dopo gli addii di Reijnders e Theo Hernandez, non sarebbe nei piani salutare un altro big. Oltretutto, nel caso dello statunitense, una vera e propria colonna della squadra, che ha spesso tolto d’impaccio il Diavolo o comunque ci ha provato sempre. Ma va detto anche che non hanno trovato sbocco, per ora, i dialoghi per il rinnovo di contratto in scadenza nel 2027. Per questo motivo, dunque, Pulisic potrebbe diventare a sorpresa protagonista del mercato. Si avanza l’ipotesi di un doppio scambio in Serie A, piuttosto suggestiva. Un affare che coinvolgerebbe il Napoli.

Napoli, Pulisic alla corte di Conte: Raspadori al Milan e non solo

A parlare delle mosse degli azzurri campioni d’Italia, il talent scout Michele Fratini, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Marte’, a disegnare un asse di mercato tra partenopei e rossoneri molto intrigante.

Ecco le dichiarazioni di Fratini: “Il Napoli proverà ad affondare per Pulisic, potendo offrirgli un progetto importante. Per ora l’americano non ha rinnovato col Milan e chiede 5 milioni di ingaggio l’anno. L’idea sarebbe dare Raspadori e Zanoli al Milan, il loro valore complessivo di fatto copre i 40 milioni del cartellino di Pulisic. Raspadori a Napoli si trova benissimo, ma ha 25 anni e ha già vinto due scudetti non da protagonista, dunque potrebbe valutare un’altra esperienza”.