Amichevole, la cronaca di Napoli-Brest 1-2

Calciomercato.it vi offre il match del ‘ Teofilo Patini’ tra gli azzurri di Conte e i biancorossi di Roy in tempo reale

Il Napoli affronta il Brest a Castel di Sangro in una gara valida come amichevole di preparazione ai rispettivi campionati di Serie A e Ligue 1. Una sfida tra i campioni d’Italia in carica e la formazione arrivata nona in Francia, ma che ha partecipato alla scorsa Champions League, che sarà diretta dall’arbitro Guida della sezione di Torre Annunziata.

Da una parte gli azzurri di Antonio Conte, che hanno chiuso la prima parte di preseason a Dimaro e si sono spostati in Abruzzo, sono alla loro terza uscita stagionale, la prima contro un avversario internazionale. Finora sono arrivate una sorprendente sconfitta all’esordio contro l’Arezzo (formazione che milita in Serie C) ed una vittoria contro il Catanzaro, che invece partecipa al campionato cadetto.

Dall’altra parte i biancorossi di Eric Roy, invece, affrontano il loro quarto test match di questa estate e finora sono arrivati solo successi, tutti di misura e tutti contro altre squadre transalpine: il Concarneau, il Rennes e il Le Havre. L’ultimo e unico precedente tra le due squadre è l’amichevole di un anno fa, quando i partenopei si imposero con il risultato di 1-0 grazie al gol messo a segno da Raspadori.

Formazioni Ufficiali Napoli-Brest e dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in televisione su Sky Sport e sarà visibile in streaming su tutti i dispositivi sulla app di Dazn, ma in entrambi i casi soltanto in pay per view. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘ Teofilo Patini’ tra Napoli e Brest live in tempo reale.

NAPOLI (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Rrahmani, Spinazzola; De Bruyne, Lobotka; Neres, Raspadori, Lang; Lucca. All. Conte

BREST (4-3-3): Coudert; Lala, Chardonnet, Diaz, Locko; Magnetti, Camara, Lees-Melou; Del Castillo, Ajorque, Doumbia. All. Roy

ARBITRO: Marco Guida (Torre Annunziata)

PROSSIMI IMPEGNI: Napoli-Casertana lunedì 4 agosto ore 10; Brest-Sassuolo sabato 9 agosto ore 18.