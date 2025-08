DIRETTA Amichevole, Leicester-Fiorentina 0-0: occasione Soumare LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘King Power Stadium’ tra le Foxes di Cifuentes e i Viola di Pioli in tempo reale

La Fiorentina fa visita al Leicester City in Inghilterra in una gara valida come partita amichevole precampionato. Una sfida che per i gigliati rappresenta la prima uscita su tre della tournée in terra britannica che culminerà con la gara di sabato prossimo contro il Manchester United.

Da un lato per i viola di Stefano Pioli, tornato sulla panchina che lo vide protagonista per due stagioni tra il 2017 e il 2019, si tratta del terzo test match stagionale. Finora sono arrivate due vittorie senza subire gol contro i dilettanti del Grosseto prima e contro la Carrarese (formazione di Serie B, ndr) poi. Ora si alza il livello in vista del playoff di Conference League: domani si conoscerà l’avversaria.

Dall’altro lato le Foxes di Marti Cifuentes, invece, sono alla loro ultima amichevole visto che il prossimo week end inizierà la Championship, ossia la Serie B inglese. Il bilancio è abbastanza positivo: successi contro il Peterborough (formazione di League One), i belgi del Leuven, gli ungheresi del Zalaegerszeg e gli ucraini Karpaty Lviv prima della sconfitta contro i tedeschi del Colonia. Non ci sono precedenti ufficiali tra queste due squadre.

Formazioni UFFICIALI Leicester-Fiorentina e dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in tv e sarà visibile in streaming su pc, smartphone e tablet solamente sulla app di Dazn. Calciomercato.it vi offre il match del ‘King Power Stadium’ tra Leicester e Fiorentina live in tempo reale.

FIORENTINA (3-4-2-1): Martinelli; Kouadio, Pablo Marì, Viti; Fortini, Richardson, Bianco, Parisi; Sabiri, Fazzini; Beltran. All. Pioli

LEICESTER (4-2-3-1): Hermansen; Choudhury, Vestergaard, Okoli, Thomas; Soumare, Skipp; Fatawu, El Khannouss, Mavididi; Ayew. All. Cifuentes

PROSSIMI IMPEGNI: Nottingham Forest-Fiorentina martedì 5 agosto ore 20:45; Leicester-Sheffield Wednesday domenica 10 agosto ore 17:30.