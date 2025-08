Calciomercato: prendono Vinicius, si chiude per 200 mln

Una operazione storica la si potrebbe chiudere nel corso delle prossime settimane di calciomercato. Un club sarebbe intenzionato a prendere il brasiliano per una cifra record

Il Real Madrid potrebbe perdere uno fra Vinicius e Rodrygo. Dalla Spagna si fa sempre più forte la voce di una cessione importante fra i Blancos e il primo ad oggi sembra essere il candidato numero uno. Al momento è solo una indiscrezione che dovrà essere confermata nel corso delle prossime settimane, ma fichajes.net scrive di una offerta record per strappare il brasiliano al club iberico e portarlo nella propria rosa.

Il contratto di Vinicius è in scadenza nel 2027 e, almeno fino ad oggi, la trattativa per il rinnovo non è decollata. La richiesta salariale del brasiliano è considerata molto alta e il Real Madrid non avrebbe intenzione di arrivare ad un anno dalla scadenza con il rischio di perderlo per una cifra irrisoria. Da qui l’apertura alla cessione e, in caso di una proposta importante, il via libera. E davanti a 200 milioni di euro davvero difficile dire di no.

Mercato: offerta shock, 200 milioni per Vinicius

Il Real Madrid non aveva alcuna intenzione di cedere Vinicius, ma ora le cose sono completamente cambiate. La trattativa per il rinnovo non è decollata a causa di una richiesta elevata del giocatore e ad oggi il prolungamento sembra essere quasi impossibile. Da qui l’apertura ad una cessione che è destinata a cambiare il calciomercato estivo. Si era parlato tanto della possibilità di andare in Arabia, ma la destinazione non ha mai convinto il brasiliano.

Ora, però, un altro club sembra pronto a fare pazzie per Vinicius. Dalla Spagna svelano come il Manchester United sarebbe pronto a presentare una offerta intorno ai 200 milioni di euro per strappare il calciatore al Real Madrid in questo calciomercato. Una cifra record destinata comunque a cambiare anche gli equilibri in Premier, ma nel calcio mondiale.

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi. Il Manchester United è pronto a mettere sul piatto 200 milioni per prendere Vinicius in questo calciomercato e fare il colpo del secolo. Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte da parte dello stesso Real Madrid. Ma si tratta di una pista da seguire con molta attenzione nel corso delle prossime settimane visto che il brasiliano è sempre più vicino a lasciare il club madrileno.