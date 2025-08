Subito una tegola: frattura a un occhio e rientro dopo la sosta del campionato

Non arrivano buone notizie dal ritiro precampionato: l’infortunio all’occhio nell’ultimo allenamento lo costringerà a diverse settimane di stop ai box

La stagione non inizia nel migliore dei modi, subito un problema fisico che rischia di compromettere la parte iniziale del campionato.

Tegola per il Bayern Monaco, che per diverse settimane perderà Aleksandar Pavlovic. Il duttile centrocampista classe 2004 ha rimediato un brutto infortunio all’occhio come riporta sui propri canali ufficiali il club campione di Germania.

Il Bayern questa mattina ha ufficializzato il problema accusato da Pavlovic nell’ultimo allenamento: il giovane nazionale tedesco ha rimediato la frattura della cavità oculare e salterà diverse partite, ad iniziare dal test amichevole di oggi contro il Lione.

Bayern Monaco, infortunio Pavlovic: frattura all’occhio e almeno un mese di stop

Non arrivano quindi buone notizie per il Bayern Monaco e Kompany, che per tutta la preseason e non solo dovrà rinunciare a un giocatore importante come Pavlovic.

L’infortunio all’occhio costringerà il 21enne centrocampista ha uno stop di circa un mese e un rientro in campo presumibilmente a metà settembre dopo la sosta per le nazionali. Pavlovic, oltre alle amichevoli estive di preparazione per l’inizio della stagione, sarà costretto a saltare il match di Supercoppa di Germania con lo Stoccarda oltre alle prime gare di Bundesliga contro Lipsia e Augsburg. Un’assenza non di poco conto per Kompany, visto il prezioso contributo che Pavlovic ha dato alla squadra pur non essendo un titolare fisso nello scacchiere bavarese.

Il prodotto della cantera del Bayern Monaco, che al Mondiale per Club è sceso in campo in tutte e cinque le partite giocate dai tedeschi, nella scorsa stagione ha collezionato 33 presenze complessive in tutte le competizioni mettendo a referto un gol e 2 assist.