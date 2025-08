Nuovo dietrofront alla Juventus: fumata bianca per 15 milioni

Potrebbe presto sbloccarsi una situazione delicata alla Continassa: in arrivo un tesoretto importante per il Dg Comolli

Juventus ferma sul mercato dopo gli arrivi di Jonathan David e Joao Mario, ai quali si sono aggiunte le conferme di Kalulu e Conceicao. La ‘Vecchia Signora’ è bloccata dalle uscite e sta cercando di sbrogliare diverse situazioni complicate.

Ad iniziare dal rebus legato al futuro di Dusan Vlahovic, che continua a tenere sulle spine la Juve. Il Dg Comolli è stato piuttosto chiaro con il serbo: senza un’offerta adeguata, l’attaccante rischia di restare a Torino e giocare con il contagocce nell’anno del Mondiale.

Muro contro muro tra le parti, con la Juventus che punta comunque a trovare una soluzione e a risparmiare sugli emolumenti dell’ex Fiorentina che a bilancio pesa oltre 40 milioni di euro.

Calciomercato Juve, si sblocca Weah: c’è il rilancio del Marsiglia

Il Milan potrebbe essere la soluzione per Vlahovic, con il ‘Diavolo’ però che potrebbe farsi vivo concretamente nel finale di mercato e strappare un pezzo di saldo rispetto ai 20-25 milioni che chiede la Juve per il cartellino del bomber numero nove.

Oltre a Vlahovic un’altra situazione delicata alla Continassa è quella relativa a Timothy Weah, con le forti tensioni tra la dirigenza bianconera e l’entourage dello statunitense maturate nelle ultime settimane. Dopo il mancato accordo con il Nottingham Forest, negli ultimi tempi è stato il Marsiglia a farsi vivo con decisione per il figlio d’arte. Per arrivare a un’intesa serve però un offerta congrua e il Dg Comolli è stato piuttosto chiaro sulla questione nei giorni scorsi con gli agenti dell’esterno americano, fuori dai piani del tecnico Tudor.

Nelle ultime ore però ci sono stati ulteriori sviluppi nella trattativa, con il Marsiglia intenzionato ad avvicinarsi alle richieste della Juventus. La ‘Vecchia Signora’ valuta almeno 15 milioni di euro il cartellino di Weah e vuole garanzie sull’obbligo di riscatto il prossimo anno. A queste condizioni l’affare andrebbe in porto, con il giocatore che spinge per tornare in Francia e accasarsi nelle fila della formazione allenata da De Zerbi.