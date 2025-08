Lens-Roma, tegola per Gasperini: ghiaccio sulla caviglia dopo il cambio

Infortunio a venti minuti dal termine dell’amichevole vinta 2-0 dalla squadra giallorossa

Lens-Roma, brutte notizie per Gasperini. Al minuto 72 uno dei big della squadra ha lasciato il campo zoppicante. In panchina ha subito ricevuto le cure dello staff medico: borsa del ghiaccio sulla caviglia.

Roma in ansia per Matias Soule, il quale è stato costretto a chiedere il cambio a venti dal termine dell’amichevole contro la formazione francese. L’argentino è stato sostituito da Cherubini per un problema alla caviglia. Si attendono aggiornamenti nelle prossime ore.

A cinque minuti dalla fine del primo tempo, Gasperini aveva già perso per guai fisici Evan N’Dicka. Il difensore si è toccato il flessore e ha lasciato il terreno di gioco forse solo a scopo precauzionale. Al suo posto è entrato Hermoso.

Per la cronaca, la Roma ha vinto la partita per 2-0: ha aperto le danze Mancini e le ha chiuse proprio Matias Soule a inizio ripresa.