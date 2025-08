DIRETTA Amichevole, Galatasaray-Lazio 0-0: partiti! – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Ali Sami Yen’ tra i giallorossi di Buruk e i biancocelesti di Sarri in tempo reale

La Lazio è di scena sul campo del Galatasaray a Istanbul in una gara valida come amichevole precampionato in vista dell’inizio della Serie A italiana e della Super Lig turca. Una sfida che va a chiudere la mini tournée sul Bosforo della formazione capitolina iniziata mercoledì scorso contro la squadra di Mourinho.

Da una parte i biancocelesti di Maurizio Sarri, il quale sa già che non avrà rinforzi dal mercato per la sanzione che ha punito il club di Lotito, sono al loro terzo test match di questa preseason. Finora è arrivata una vittoria di misura 1-0 contro l’Avellino e una sconfitta con lo stesso risultato contro il Fenerbahce.

Dall’altra parte i giallorossi di Okan Buruk, che hanno riabbracciato Osimhen, sono invece alla loro quinta e ultima uscita prima dell’inizio del campionato e finora hanno sempre vinto. Le vittime finora sono state l’Umraniyespor, Admira Wacker, Cagliari e Strasburgo. L’ultimo precedente tra le due squadre è un’amichevole di tre anni fa, quando i capitolini si imposero 2-1 in rimonta con i gol di Felipe Anderson e Luis Alberto.

Formazioni ufficiali Galatasaray-Lazio e dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in televisione e sarà visibile in streaming su tutti i dispositivi in diretta e in esclusiva sulla app di Dazn.

GALATASARAY (3-5-2): Güvenç;, Kaan Ayhan, Bardakci, Sanchez; Elmalı, Sara, Torreira, Lemina, Jakobs; Sallai, Sané. Allenatore: Okan Buruk.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Hysaj, Marusic, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Rovella, Guendouzi; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

PROSSIMI IMPEGNI: Gaziantep-Galatasaray venerdì 8 agosto ore 20:30; Burnley-Lazio sabato 9 agosto ore 16.