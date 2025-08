Salta la prima panchina top in Serie A: arriva l’esonero

L’Inizio del campionato si avvicina ed è già tempo di fare pronostici su alcune panchine piuttosto calde. La situazione

È tempo di alzare il ritmo per le squadre di Serie A che si preparano all’inizio della stagione ormai quasi alle porte. Tra circa tre settimane inizieranno le ostilità con le partite della primissima giornata di campionato.

Il Napoli campione d’Italia sarà la squadra da battere, soprattutto dopo un mercato che finora ha portato in dote a Conte diversi nuovi acquisti utili ad alzare il livello generale della rosa. Alle spalle degli azzurri proveranno tutte a cambiare le sorti del campionato con progetti tecnici nuovi e più o meno stuzzicanti.

Dalla nuova Inter di Chivu all’Atalanta targata Juric, fino alla Juventus, al Milan dell’Allegri bis, il tutto senza dimenticare anche Gasperini che intraprende un’avventura completamente inedita alla Roma. Tante le squadre che hanno cambiato molto anche tra chi lotterà per la salvezza.

Una serie di volti nuovi che dovranno provare ad incidere sin da subito per evitare sorprese. Ad una manciata di settimane dall’inizio delle ostilità è infatti già partito il toto-esonero, con la prima panchina di Serie A pronta eventualmente a saltare.

Calciomercato Serie A, le quote degli esoneri: da Juric a Chivu fino a Di Francesco

Sono stati svariati i cambi di panchina in Serie A, sia tra le big che tra le medio-piccole. Una serie di novità che andranno valutate in campo con annessi rischi.

A tal proposito i bookmakers non hanno perso tempo ed hanno già tirato fuori quote interessanti su esonero o dimissioni di una serie di allenatori. Tra questi, come riportato su Planetwin365 e Goldbet l’addio di Juric all’Atalanta, su cui c’è poca fiducia si gioca a 3. Una cifra relativamente bassa considerando il valore dei bergamaschi.

La quota più bassa è riservata a Eusebio Di Francesco, alla guida del Lecce, indicato a 2, seguito a 2,25 da Davide Nicola che dovrà provare a salvare la neopromossa Cremonese. A 2,50 ci sono Carlos Cuesta del Parma, Alberto Gilardino del Pisa, Fabio Pisacane del Cagliari e Paolo Zanetti del Verona mentre a 2,75 l’esonero di Fabio Grosso con il Sassuolo.

A questi si aggiunge quotato a 5 anche Christian Chivu sulla panchina dell’Inter a completare un quadro che coinvolge mezza Serie A.