Inter, saltato Lookman: “Dimissioni immediate di Marotta e Ausilio”

Il no dell’Atalanta al club milanese per l’attaccante nigeriano sta facendo discutere parecchio. Ecco cosa sta accadendo

Come molti avevano previsto, l’Atalanta ha deciso di non far sconti. Ademola Lookman non si trasferirà all’Inter per 42 milioni di euro più 3 milioni di bonus.

La proposta messa sul piatto da Beppe Marotta è stata rifiutata dalla famiglia Percassi, che vuole 50 milioni per liberare l’attaccante nigeriano.

Inter, niente Lookman: social in rivolta

Se Lookman non va all’Inter per una questione da 5 milioni mi pare che l’operazione sia stata più mediatica che altro. E comunque l’Inter non ne esce bene. — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) August 1, 2025

Fin qui, estate da dimissioni per Marotta e Ausilio…tragici — Jatopose (@jatopose) August 1, 2025

Voglio le dimissioni di Ausilio oggi stesso grazie. @elle2049 pic.twitter.com/bMo30duayI — AUSILIO DIMETTITI (@DileoAlberto) August 1, 2025

Aspetto le dimissioni di diversi dirigenti adesso e sinceramente non ne salverei nessuno. Comprano prima Bonny e Zalewski, prosciugano il budget e poi non hanno soldi per i titolari. Vi prego non andate allo stadio. Dovete fallire https://t.co/5fARvoNAiD — miky9i (@9iMiky) August 1, 2025

Stanno riuscendo a peggiorare quanto fatto l’anno scorso e siamo al 1 di agosto, tra post partita fluminense e trattativa lookman ci sono tutti gli estremi per un licenziamento per giusta causa. — Mario Homer (@homer_mario) August 1, 2025

Notizie di lookman? Qualcuno sta preparando le dimissioni? Il tempo stringe…#Inter pic.twitter.com/xpViXZ49m4 — L’FC INTERNAZIONALE È MORTA? (@cuoreneroblu_) August 1, 2025

Da Inter-Lazio minuto 90 è uno sprofondare continuo L’Atalanta non accetta e ha deciso anche i tempi spiazzando completamente Gianni e Pinotto Ora dimissioni veloci — Ex Contiano ⭐️⭐️ (@IlProfStellato) August 1, 2025

Qualcuno deve dare le dimissioni. Penso che quest’ anno sara ricordato come uno dei peggiori anni nella storia dell’Inter. — Andrea Gravina – Ad Lib Podcast (@AndreaGravina8) August 1, 2025

Marotta è la terza/quarta volta che si espone senza concludere nulla. Skriniar, Dybala, Lookman. Bah — Wazza (@WazzaInter) August 1, 2025

Come si può evincere dai diversi tweet di alcuni tifosi nerazzurri, il no dell’Atalanta per Ademola Lookman ha fatto insorgere il popolo interista: nel mirino è così finita la dirigenza del club milanese. I sostenitori dei vice campioni d’Italia chiedono così in massa le dimissioni di Beppe Marotta e Piero Ausilio, oltre che la cessione del club da parte di Oaktree.