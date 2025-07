Sorpresa Juve, Comolli sfida l’Inter e lo riporta a casa | ESCLUSIVO

Le dichiarazioni sul calciatore italiano non lasciano dubbi. Lo vogliono davvero tutti: il punto della situazione

Sono giorni di calma apparente per il calciomercato di Inter, Milan e Juventus: i nerazzurri stanno aspettando novitĂ da Bergamo per Lookman, i rossoneri da Brugge per Jashari. I bianconeri, invece, sono chiamati a sfoltire prima di poter mettere a segno nuovi affari.

Per fare il punto della situazione sulle trattative delle tre squadre, a Ti Amo Calciomercato, programma YouTube di Calciomercato.it, è intervenuto Michele Fratini, reduce dalla premiazione come miglior talent scout internazionale al premio Orlando Ricci.

Il noto talent scout ha iniziato parlando della Vecchia Signora, confermando le difficoltĂ nel cedere i tanti esuberi in rosa: “La Juventus è ferma: prima deve sfoltire le spese non effettuate da questa dirigenza. Devono smaltire e, addirittura, svendere in certi casi. Quello che manca oggi è un’amministrazione che funziona all’interno della Juventus. Oggi è difficile fare quello che fanno i Sartori, i Sogliano“.

“Il problema della Juventus – prosegue Fratini – è il fatto che qualcuno ha voluto smantellare tutta la squadra: da Chiesa a SoulĂ©. Ora, come si può svalutare anche Vlahovic? Ti tocca venderlo a cifre nettamente diverse rispetto a quelle di acquisto”.

Non solo Chiesa, le big si sfidano per un altro italiano

Inevitabilmente si parla di Ademola Lookman e del mercato dell’Inter che al momento è focalizzato su di lui. Ma se nei prossimi giorni l’affare non dovesse andare in porto, cambiare obiettivo sarebbe inevitabile.

Per l’Inter è dunque pronto un piano B all’attaccante inglese: “Il giocatore da prendere sempre è Federico Chiesa, può fare ogni ruolo sul versante offensivo, è anche campione d’Europa – afferma convinto Fratini -. Trovare un’alternativa a Lookman è difficile davvero, ma l’attuale giocatore del Liverpool è uno che punta l’uomo e ci può stare alla grandissima per l’Inter, ma anche per Milan e Juventus, Comolli so che lo stima molto. Il Napoli no visto che è giĂ coperto in questi ruoli”.

Il talent scout italiano, poi, punta le attenzioni su un altro giocatore azzurro, Mandragora: “So che la Juventus lo rivorrebbe, ma sul centrocampista della Fiorentina c’è anche l’Atalanta e, addirittura, l’Inter perchĂ© sta uscendo Asllani”. Tutti, dunque, vogliono Mandragora, che il club Viola vorrebbe blindare con un nuovo contratto.

Si chiude la chiacchierata tornando a parlare ancora di Chiesa, ma non solo: “Gasperini lo vorrebbe alla Roma, ma anche la Fiorentina sta pensando ad un suo ritorno. Brescianini? Ha fatto bene a Bergamo ed è un calciatore che il Milan riprenderebbe volentieri”.