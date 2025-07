Scelta fatta in attacco: hanno convinto Jovic, firma subito

Dopo l’esperienza al Milan Luka Jovic è pronto a mettersi nuovamente in gioco in uno dei top 5 campionati europei.

Nel corso di queste settimane per il serbo si è parlato tanto di Messico, ma dopo profonde riflessioni con la famiglia l’attaccante ha deciso di restare in Europa, convinto che possa ancora fare la differenza nonostante tutte le difficoltà delle ultime stagione. In rossonero Jovic non è riuscito ad imporsi più di tanto, anche se la sua “sporca” figura l’ha fatto, mettendo a referto diversi gol importanti e pesanti, come la doppietta in semifinale di Coppa Italia contro l’Inter.

Jovic riparte dall’Europa: svelato dove giocherà

A poche settimane dall’inizio della stagione Luka Jovic è ancora senza squadra, anche se da qui a qualche ora potrebbe cambiare la voce “svincolato” sul suo curriculum. Stando alle ultime notizie, infatti, l’attaccante serbo avrebbe trovato sistemazione dopo un lungo periodo di riflessioni e proposte.

Per un momento si è veramente creduto che l’ex Milan potesse finire in Messico, al Cruz Azul, dove fra le altre cose gioca un suo ex compagno rossonero, Luka Romero, ma insieme alla sua famiglia Jovic ha deciso di proseguire in Europa dandosi un’altra opportunità, forse l’ultima della sua carriera, troppo travagliata da alti e bassi che non gli hanno mai permesso di affermarsi a dovere.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Radio Marca, nella prossima stagione l’ex attaccante del Milan giocherà in Spagna, nella Liga, campionato che conosce piuttosto bene considerata la sua precedente esperienza al Real Madrid, dove ha totalizzato 51 presenze, 3 gol e 5 assist in tutte le competizioni, vincendo praticamente tutto, ovvero 2 campionati, due Copa del Rey ed anche una Champions League.

Jovic firma subito: arriva da svincolato

Luka Jovic sembra aver sciolto i nodi sul suo futuro. Il serbo è stato vicinissimo a firmare con il Cruz Azul, in Messico, ma dopo lunghe riflessioni con la sua famiglia ha deciso di proseguire in Europa, firmando in Spagna, dove lo hanno cercato diverse squadre.

Anche in questo caso la squadra favorita per il suo ingaggio sembrava essere il Getafe, ma alla fine Luka Jovic ha deciso di accettare le avance del Real Oviedo, club neo promosso dopo una ventina di anni nella massima serie e che sta allestendo una squadra d’esperienza e qualità che possa non sono riuscire a mantenere la categoria, ma anche sognare qualcosa di più. Le parti nelle prossime ore si aggiorneranno per definire gli ultimi dettagli di un accordo oramai chiuso, con l’attaccate atteso in città già nella giornata di domani per sostenere le visite mediche con la squadra.