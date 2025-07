Juve, quasi fatta per l’attaccante. Ma i problemi sono altri

Le ultime sui bianconeri nel programma TI AMO CALCIOMERCATO in onda sul nostro canale Youtube

Entrate ed uscite: la Juventus lavora e valuta, ma i passi decisivi ancora non sono stati mossi. I bianconeri hanno ufficializzato e presentato Jonathan David e concretizzato gli affari con il Porto, ma nel frattempo tanti altri sono i nomi su cui la dirigenza ragiona sia come possibili acquisti sia in ottica cessioni.

Juve, affondo per Kolo Muani: il Milan resta in pole per Vlahovic

E di questo abbiamo parlato a ‘Ti Amo Calciomercato’ sul nostro canale Youtube insieme alla nostra direttrice Eleonora Trotta.

Da diverse settimane la Juventus lavora per la permanenza di Kolo Muani: i bianconeri hanno avuto diversi contatti con il Paris Saint-Germain ribadendo la volontà di acquistare giocatore, ad inizio proposto prestito oneroso da 10 milioni di euro, poi prestito oneroso con diritto di riscatto e ora si lavora su una formula scontata: prestito oneroso alto con obbligo a determinate condizioni, che devono essere molto facili per il Psg e più difficili per la Juve, c’è volontà di andare a dama e accontentare Tudor e il giocatore, con cui la Juve ha già accordi per il contratto del prossimo anno e dei prossimi anni.

Ci sono vari giocatori in partenza che hanno bloccato il resto del mercato come Kelly, Douglas Luiz, Nico Gonzalez e Weah, giocatori pagati tanto che bloccano il mercato. Senza uscite pesanti non si può arrivare a dama. Tiene banco da giorni il caso Weah, che spinge per l’Olympique Marsiglia, mentre la Juventus per la Premier League. E questo è un segnale di rottura con una spaccatura, nata quando la Juve decise di venderlo al Nottingham.

Il caso Douglas Luiz c’è da tempo. Non è mai facile gestire certe situazioni. Era arrivato con tante aspettative, mentre ad oggi c’è proprio un’altra atmosfera, che circonda tutto l’ambiente. Tudor resta perché non si è arrivati a Conte o a qualcun altro, ma non ha la forza che hanno altri profili. Tudor vorrebbe Sancho, ma più il tempo passa e più il rischio è che il Borussia Dortmund possa riprenderselo.

Dopo Gyokeres lo Sporting CP non vorrebbe vendere un altro big. Hjulmand è il capitano, uno degli idoli e dei trascinatori. Lui vorrebbe vestire la maglia di una big, ha un accordo con la Juve che però non ha un accordo con i portoghesi, che vorrebbero 50 milioni di euro.

Anche McKennie è una grande spina. Si era parlato di uno scambio con Cristante. Lui aveva trovato un accordo con la vecchia gestione e poi è saltato tutto. Per la Juve è una spina enorme, una delle tante grane che hanno i bianconeri.

Vlahovic a piccoli passi verso il Milan. Più il tempo passa più lo stipendio di Vlahovic è coperto. Si andrà in là, piano piano, magari anche dopo Ferragosto. L’idea è che prenda una sorta di buonuscita dalla Juve, che possa coprirgli parte dello stipendio. Sul cartellino siamo attorno ai 25-30 milioni di euro. Da capire quella che sarà la formula, perché Vlahovic percepirebbe dal Milan non più di 5,5 milioni. Il resto verrebbe coperto dalla Juventus con una buonuscita. Manteniamo comunque il Milan in assoluta pole-position.