L’ex Roma morso da un cane ai testicoli, ricoverato in ospedale: la situazione

C’è già la prima nota ufficiale da pare del club, il punto della situazione

Disavventura davvero dolorosa per l’ex giocatore della Roma, che si trova adesso ricoverato in ospedale per via di un morso di un cane.

La notizia che ha come protagonista Carles Perez, oggi a Salonicco dove indossa la maglia dell’Aris, sta ovviamente facendo il giro del mondo. Anche in Italia è stata ormai ripresa da più testate.

Lo spagnolo sarà ovviamente costretto a saltare la sfida in programma domani allo stadio Kleanthis Vikelidis, dove andrà in scena il match di ritorno, valevole per il secondo turno preliminare della Uefa Conference League, per la stagione sportiva 2025-2026, contro Araz-Naxçıvan.

La squadra greca sarà dunque chiamata a ribaltare il 2 a 1 dell’andata, maturato allo Stadio Dalga Arena in Azerbaijan. L’Aris dovrà, così, provare a farlo senza Carles Perez, che secondo i risultati degli esami svolti, come si può leggere sul sito ufficiale del club, ha riportato un’infezione dei tessuti molli causata da un morso di un cane.”

Perez virale, tutti parlano dell’ex Roma

La notizia, come detto, sta facendo il giro del mondo e trova grande risalto, oltre che in Grecia in Italia, soprattutto in Spagna. Il giocatore di Granollers, di proprietà del Celta Vigo, ha indossato anche le maglie del Getafe e del Barcellona.