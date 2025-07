DIRETTA Amichevole, Fenerbahce-Lazio: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Sukru Saracoglu’ tra i turchi di Mourinho e i biancocelesti di Sarri in tempo reale

La Lazio fa visita al Fenerbahce a Istanbul in una gara valida come amichevole di preparazione rispettivamente al campionato di Serie A e ai preliminari di Champions League. Una sfida che non si giocava da ben dodici anni che mette di fronte due allenatori che non si sono sempre amati nei loro derby della Capitale.

Da una parte i biancocelesti di Maurizio Sarri, che devono fare i conti con la sanzione del blocco del mercato, sono alla loro secondo uscita stagionale. Il primo test match li ha visti battere di misura l’Avellino neopromosso in Serie B grazie ad un gol nei minuti di recupero messo a segno da Guendouzi.

Dall’altra parte i Canarini Gialli di José Mourinho sono invece alla quinta e ultima amichevole prima dell’impegno ufficiale della settimana prossima contro il Feyenoord nei preliminari di Champions League. Finora sono arrivate tre vittorie contro Portimonense, Leiria e Al Ittihad, ed una sconfitta contro il Benfica.

Fenerbahce-Lazio, formazioni e dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in televisione e in streaming su smartphone, pc e tablet in diretta e in esclusiva sulla app di Dazn. L’ultimo precedente ufficiale risale all’Europa League del 2013, quando i turchi eliminarono i capitolini ai quarti di finale vincendo 2-0 in casa e pareggiando 1-1 a Roma. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Sukru Saracoglu’ tra Fenerbahce e Lazio live in tempo reale.

FENERBAHCE (4-2-3-1): İrfan Can Eğribayat; Muldur, Akcicek, Oosterwolde, Brown; Fred, Elmaz; Kahveci, Szymanski, Aydin; Duran. All. Mourinho

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri

PROSSIMI IMPEGNI: Galatasaray-Lazio sabato 2 agosto ore 20; Feyenoord-Fenerbahce mercoledì 6 agosto ore 21.