Calciomercato, Raiola su Balotelli: cambia il futuro in Serie A

Un nuovo intreccio per Mario Balotelli con le dichiarazioni del suo agente Raiola. Spunta una nuova destinazione per l’attaccante italiano: la svolta

Saranno ore decisive per conoscere il futuro di Mario Balotelli. Il talentuoso attaccante italiano ha perso numerosi treni nella sua carriera, ma non ha ancora gettato la spugna. SuperMario vuole continuare ad essere protagonista in Europa con un progetto avvincente all’età di 35 anni: ecco la svolta dopo le parole del suo agente Enzo Raiola.

Una nuova avventura per Mario Balotelli. L’attaccante italiano ha sognato anche il ritorno in Nazionale, ma non ci è riuscito negli ultimi anni. Il suo obiettivo è quello di tornare a giocare con continuità nel calcio europeo: spunta una nuova avventura per lui come evidenziato anche dal suo agente Enzo Raiola. Saranno ore frenetiche per conoscere così il suo futuro dopo tanti alti e bassi avuti in carriera: conosciamo subito i nuovi dettagli per la futura operazione che riguarda da vicino SuperMario.

Calciomercato, una svolta in Serie A: ecco dove giocherà Mario Balotelli

Una nuova svolta di calciomercato per ambire a nuovi palcoscenici tanto ambiti. La carriera di SuperMario non terminerà proprio ora: ecco il nuovo intreccio a sorpresa.

Come svelato dall’agente di Mario Balotelli, Enzo Raiola, ai microfoni del portale DerbyDerbyDerby, il suo assistito sta pensando di tornare a segnare gol decisivo ma non in Italia. Nelle ultime ore si è parlato anche della prossima destinazione in Spagna al Real Murcia: dopo l’avventura fallimentare al Genoa, ora non vede l’ora di iniziare un nuovo percorso avvincente ancora nel calcio europeo.

Una nuova destinazione per rimettersi subito in corsa per nuovi traguardi molto ambiti. Mario Balotelli non ha intenzione di appendere gli scarpini definitivamente, ma dopo l’avventura triste al Genoa è voglioso di tornare a sorridere. I prossimi giorni saranno decisivi per conoscere così la sua nuova squadra ufficiale: la fumata bianca è sempre più vicina.

Saranno ore intense per arrivare alla chiusura definitiva dell’affare. Ormai ci siamo per la nuova svolta per quanto riguarda il futuro di Mario Balotelli. L’attaccante italiano vuole dimenticare in fretta gli ultimi mesi vissuti da separato in casa per tornare a brillare di luce propria. Il suo futuro non sarà in Serie A per prendere una nuova decisione a sorpresa: il Real Murcia lo aspetta per condividere insieme un percorso avvincente.