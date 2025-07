Balotelli torna col botto: corsa a due per l’attaccante

Il bomber alla ricerca di una nuova avventura, due proposte per lui: ecco dove può giocare dopo la fine del periodo al Genoa

Nonostante negli ultimi anni la sua carriera abbia imboccato la china discendente, già da diverso tempo, Mario Balotelli vuole provare a ripartire per l’ennesima volta. Attorno all’attaccante ci sono sempre curiosità e interesse, per quelle che potrebbero essere le sue vicende calcistiche.

‘Super Mario’ ha sempre avuto, nonostante sia stato un personaggio assai discusso, molti sostenitori, che speravano di vedergli fare una carriera diversa da quella cui abbiamo assistito. Il potenziale c’era, la continuità da un certo momento in avanti è venuta meno. E per tutto il calcio italiano è stato un gran peccato.

Nello scorso autunno, il suo arrivo al Genoa, con ritorno in Serie A a quattro anni di distanza dall’ultima volta, aveva destato diverse aspettative. Ma il giocatore non è riuscito, in rossoblù, ad andare oltre qualche spezzone di partita. L’approdo in panchina di Vieira, con l’esonero di Gilardino poche settimane dopo il suo arrivo, non ha aiutato. Conclusa malinconicamente l’esperienza con i liguri, ora però Balotelli potrebbe avere una nuova chance.

Balotelli, doppia occasione oltre oceano: un club messicano e uno di MLS su di lui

Per lui, si stanno muovendo club dal Nord America. Come riporta ‘Talk Sport’, in Inghilterra, ci sarebbero due proposte sul tavolo.

Una è quella del Cruz Azul, nel campionato messicano, che lo segue da tempo e non fa mistero di essere interessato alle prestazioni del bomber. Nel frattempo, si sarebbe fatto avanti anche il Los Angeles FC, che sta cercando un sostituto di Olivier Giroud. Un ritorno col botto.