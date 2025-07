Calafiori torna in Serie A? Cosa sta succedendo dopo l’ultimo infortunio

Dopo un anno, il giocatore resta accostato ai club italiani: la verità sulla posizione dell’Arsenal

Era stato, nella stagione 2023/2024, uno dei grandi protagonisti della cavalcata del Bologna con Thiago Motta. E non a caso aveva acceso su di sé tanti riflettori per le proprie doti. Un’estate fa, Riccardo Calafiori era stato protagonista anche del mercato, con il notevole investimento dell’Arsenal per accaparrarselo, soffiandolo alle mire di importanti club italiani, la Juventus su tutte.

Il debutto in Inghilterra era stato all’altezza delle aspettative, riproponendo prestazioni di altissimo livello. Poi, però, qualcosa non funzionato meno, con alcuni problemi fisici, tra cui un serio infortunio al ginocchio, a condizionarlo e a mostrarlo in campo a singhiozzo da alcuni mesi a questa parte. Il peggio sembra passato, dopo la lunga sosta ai box, ma è vero anche che nel frattempo Calafiori è tornato, almeno mediatamente, attuale per le società italiane.

Calafiori si ferma: Juventus e Milan alla finestra?

Anche nella recente amichevole tra Arsenal e Newcastle, Calafiori ha avvertito un fastidio muscolare. Niente di particolarmente grave, sembra, anche se al momento non c’è ancora una diagnosi ufficiale. L’evento ha quindi riacceso alcune voci di calciomercato.

In particolare e in occasione di alcuni contatti tra Milan e Arsenal per Zinchenko si è parlato di un possibile interessamento dei rossoneri per l’ex Bologna. Ma – da quanto raccolto – il club meneghino non ha mai realmente pensato al calciatore romano, pagato circa 50 milioni dai Gunners e considerato quindi obiettivo difficilissimo per i costi anche relativi all’ingaggio. Calafiori, quindi, è un nome da non considerare in questo mercato, anche se più avanti potrebbe tornare d’attualità per qualche big.