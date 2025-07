Sesko dice sì, cambio in attacco: via libera per la Juve

Le ultime sull’attaccante. Il trasferimento fa drizzare le antenne ai bianconeri, ma anche al Milan di Giorgio Furlani

Juventus e Milan sono alla ricerca del grande attaccante per rafforzare il reparto offensivo. I rossoneri, al momento, si ritrovano in rosa con il solo Santiago Gimenez; i bianconeri, invece, hanno accolto Jonathan David e vogliono affiancargli un altro calciatore.

I nomi accostati alle due squadre sono stati diversi. Si è parlato anche di Gyokeres e Osimhen, che hanno fatto altre scelte. Oggi i tifosi sognano Benjamin Sesko, con la consapevolezza, però, che presto anche lui prenderà altre strade. I costi del suo cartellino sono davvero alti, con il Lipsia che chiede 80 milioni di euro per liberarlo: cifre che non sono certo da Serie A.

Il giovanissimo bomber può dunque approdare in Premier League, dove non mancano le squadre pronte a investire parecchi soldi per strapparlo al club tedesco. In prima fila, come racconta Sky Sport Germania, c’è il Manchester United: Sesko – si può leggere – sarebbe rimasto impressionato dagli sforzi che i Red Devils sono intenzionati a fare per ingaggiarlo.

Il bomber, però, potrebbe finire altrove, ma sempre in Inghilterra: il Newcastle, che incasserà parecchi soldi dalla cessione di Alexander Isak, vuole puntare proprio su Sesko. La Serie A, dunque, come era prevedibile, è tagliata fuori. Milan e Juventus, però, possono drizzare le antenne ugualmente.

Milan e Juventus, occasione dalla Premier League: via libera per Hojlund

Un eventuale approdo al Manchester United porterebbe inevitabilmente Rasmus Hojlund lontano dall’Inghilterra, e un ritorno in Italia, a condizioni favorevoli, diventerebbe certamente possibile.

Il centravanti danese, che lo scorso 4 febbraio ha compiuto 22 anni, è reduce da una stagione non certo esaltante: in 52 presenze, con oltre 3300 minuti giocati, l’ex Atalanta ha realizzato dieci gol, di cui quattro in Premier e sei in Europa League. Sono stati, invece, quattro gli assist forniti ai compagni.

Numeri migliorabili, magari in un campionato dove ha dimostrato di poter fare la differenza, come quello della Serie A. Nelle settimane scorse Hojlund è stato accostato soprattutto all’Inter. Beppe Marotta, però, ha ormai fatto altre scelte, puntando su Bonny e tenendosi stretto Esposito. Ora, come è noto, le attenzioni sono tutte su Lookman.

Il centravanti danese, invece, può diventare un’occasione per la Juventus, qualora non riuscisse a mettere le mani su Kolo Muani, e per il Milan, che sta sempre pensando a Dusan Vlahovic, ma il suo contratto resta un grande ostacolo. Attenzione, infine, a un possibile ritorno all’Atalanta, che, dopo la partenza di Retegui, è alla ricerca di un centravanti.