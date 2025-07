Ora è UFFICIALE, Levak è un nuovo giocatore dell’Atalanta – Calciomercato.it

Il talento croato arriva a zero dopo l’addio alla Roma: battuta una concorrenza che comprendeva anche Inter e Bayern Monaco

Grande colpo per il presente e per il futuro da parte dell’Atalanta. Confermata la notizia di Calciomercato.it: Sergej Levak è un nuovo calciatore nerazzurro.

La ‘Dea’ ha messo le mani su uno dei migliori prospetti del calcio croato ed europeo.

Centrocampista di grande qualità e intelligenza con una struttura fisica già importante, il classe 2006 era ambito da mezza Serie A, Inter inclusa nonché da alcune società straniere prestigiose come il Bayern Monaco.

L’Atalanta sta chiudendo per Sergej Levak, centrocampista croato classe 2006 che non ha rinnovato il contratto con la Roma scaduto lo scorso giugno. Da definire ultimi dettagli con l’entourage prima della fumata bianca. @calciomercatoit pic.twitter.com/YDztpzTu34 — Raffaele Amato (@RaffaeleAmato14) July 26, 2025

Alla fine l’Atalanta ha staccato tutti e convinto il ragazzo, che lo scorso 30 giugno ha detto addio a zero alla Roma, a scegliere il trasloco in quel di Bergamo. Levak ha firmato un contratto di cinque anni, in compagnia del suo agente Ismet Dizdarevic e di Leo Hajdinjak.