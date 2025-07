Ko prima dell’inizio del campionato: che botta in Serie A

Un infortunio muscolare ha messo i bastoni tra le ruote al difensore che dovrà ancora rimanere ai box

In questa fase di preparazione estiva bisogna fare massima attenzione agli infortuni, che possono inevitabilmente pregiudicare già la prima parte di stagione. Arrivare pronti ai nastri di partenza è un passaggio fondamentale e lo sanno bene soprattutto gli allenatori che puntano a mettere minuti nelle gambe senza incappare in problematiche di natura fisica.

Gli infortuni in pre season sono però estremamente comuni, e spesso vanno ad infierire proprio dove non dovrebbero. Lo sa bene la Lazio, che ha già i suoi problemi di gestione vista la situazione relativa al mercato, ai quali ora si aggiunge anche il ko di un calciatore che potrebbe essere importante nelle rotazioni difensive di Sarri.

Il riferimento è Patric, il cui calvario sembra proprio non avere fine. Il difensore spagnolo, dopo aver chiuso con largo anticipo la passata stagione per un problema alla caviglia con annessa operazione, si è nuovamente infortunato al rientro.

Lazio, non c’è pace per Patric: va di nuovo ko

Questa volta a mandare al tappeto Patric ci ha pensato un infortunio muscolare, con una lesione riconducibile al secondo grado dopo aver sentito un fastidio al quadricipite.

Questo è quanto ricostruito da ‘Il Messaggero’ che evidenzia come il centrale iberico potrebbe essere nuovamente costretto ai box per circa un mesetto. Un infortunio che proprio non ci voleva in questa fase di preparazione, soprattutto per un giocatore che avrebbe voluto riportare il suo contributo in campo.

Con queste tempistiche Patric, oltre alla fase di pre campionato, potrebbe saltare anche le prime due sfide di Serie A. Intanto in queste ore è arrivato anche il messaggio social del difensore che su Instagram ha postato una foto in bianco e nero con scritto: “Fa male, fa maledettamente male, ma non mollerò e vi prometto che tornerò più carico di prima. Grazie per il supporto. Forza Lazio”.