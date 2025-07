Allegri può sorridere: “È una fortuna per il Milan”

Buoni segnali per il tecnico livornese e per la sua squadra, in campo e fuori: ecco cosa sta succedendo

Tra campo e mercato, si lavora alacremente per tutte le società, alla ricerca della miglior quadra possibile in vista dell’inizio della stagione. Il Napoli campione d’Italia fa da lepre e le altre a inseguire, tra queste vuole provare a ritagliarsi un ruolo importante il Milan di Allegri, che pian piano inizia a prendere forma e si candida a un torneo di vertice.

Nuovi innesti come Modric, Ricci ed Estupinan rappresentano una buona base di partenza su cui costruire, altri acquisti serviranno ma i segnali che arrivano dalla finestra di trattative sono incoraggianti. Così come quelli dal campo, con la vittoria contro il Liverpool in amichevole, che magari lascia il tempo che trova ma di sicuro fa morale e alimenta la convinzione di poter far bene.

Le prossime settimane saranno altrettanto importanti per definire il nuovo Milan e le sue potenzialità. Da questo punto di vista, attenzione a un verdetto del mercato che da sfavorevole potrebbe tramutarsi in opportunità da cogliere.

Milan-Jashari, la frenata è ok: “Il centrocampo è completo, serve più un rinforzo in difesa”

Nonostante le insistenze per Jashari, il Bruges per ora ha respinto tutte le offerte milaniste. Eppure c’è chi ritiene che a questo punto il Diavolo dovrebbe approfittarne e abbandonare il colpo, per dedicarsi ad altro.

Ne è convinto il giornalista Graziano Campi, che in un post su ‘X’ spiega come la vicenda potrebbe rivelarsi una fortuna per il Milan: “Jashari è un giocatore da valutare, in questo modo si risparmiano 35 milioni che possono essere investiti per il colpo in difesa. Per quel ruolo, credo che a centrocampo con Modric, Ricci e Fofana il Milan sia ben coperto”.