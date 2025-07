Zirkzee alla Juve assieme al ‘sogno’ di Conte: cifre da urlo e doppio sì

Due tracce di mercato ritornano ad accendere le fantasie dei tifosi bianconeri: la doppia presa di posizione non lascia spazio a repliche

Quello che inizierà tra pochi giorni sarà un mese caratterizzato in modo quasi inevitabile da numerose manovre di mercato per la Juventus, sia in entrata che in uscita. Del resto il dossier di Comolli si presenta ancora piuttosto folto visto che l’organico a disposizione di Igor Tudor andrà puntellato con innesti funzionali per esaudire le richieste del tecnico croato.

In un mosaico ancora tutto da completare e per il quale non sono affatto esclusi colpi di scena, in cima alla lista delle priorità dell’area tecnica della ‘Vecchia Signora’ vi sono due settori del campo: l’esterno alto e il centravanti che nelle idee della Juventus andrà a sostituire Dusan Vlahovic per il quale il Milan non ha affatto mollato la presa. Registrata la fase di stallo nella trattativa Sancho, con il quale l’accordo di massima con lo United è stato suggellato, occhio ai possibili colpi di scena. Una situazione analoga a quella che potrebbe caratterizzare la ricerca del nuovo attaccante: attualmente in pole position, il profilo di Kolo Muani non è l’unico presente nell’agenda di ‘Madama’ che sta lavorando su più tavoli per non farsi trovare impreparata.

Calciomercato Juventus, grandi manovre per l’attacco: l’indizio dei bookmakers

Ragion per cui, sorprende fino ad un certo punto che i bookmakers abbiano ‘riportato in auge’ trattative per le quali almeno per il momento non si registrano significativi passi in avanti almeno in ottica Juve. Da una parte Adeyemi, vecchio pallino di Giuntoli e di Antonio Conte che ne aveva caldeggiato l’acquisto nelle vorticose ore seguite alla cessione di Kvaratskhelia.

Dall’altra Joshua Zirkzee, mai uscito definitivamente dai radar della ‘Vecchia Signora’ che secondo i betting analyst potrebbe ritornare alla carica sull’olandese dello United accostato anche all’Inter. Più nello specifico, come informa Agipronews, Better banca a quote tre il possibile binomio Adeyemi-Juventus, cifra di poco inferiore a quella con la quale viene suggellato l’arrivo a Torino dell’ex attaccante del Bologna (a 3.50 su Sisal).

Si tratta di piste comunque piuttosto complicate. Al limite del proibitivo quella con il Borussia Dortmund, decisamente in salita anche quella (ipotetica) con i Red Devils, soprattutto se il club inglese decidesse di non aprire ad un prestito piuttosto ‘accomodante’ in termini di bilancio. Da qui i contatti diretti e indiretti avuti da Comolli anche per Hojlund e Nunez, benché l’attaccante del Liverpool continui ad essere accostato con una certa insistenza a diversi club sauditi.