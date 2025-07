Donnarumma in Serie A, niente Inter: scelto il nuovo club

La presa di posizione non è tardata ad arrivare: il verdetto immediato che ‘indirizza’ il futuro del portiere del Psg

La storia d’amore tra Donnarumma e il Psg potrebbe presto finire. Fino a questo momento, infatti, non si sono registrati significativi passi in avanti in merito al rinnovo del contratto in scadenza del 2026. Del resto, almeno stando a quanto trapela dalla Francia, gli ultimi contatti risalgono a circa un anno, preludio al gelo calato tra le parti vista la distanza sensibile che intercorre tra le richieste dell’estremo difensore e la proposta messa sul piatto dai Campioni d’Europa uscenti.

Autentico protagonista della straordinaria cavalcata della compagine di Luis Enrique – fermato solo al Mondiale per Club in finale dal Chelsea di Enzo Maresca – Donnarumma sta riflettendo sul da farsi. Come riportato da L’Equipe, il vero e proprio nodo della situazione consiste nella robusta parte variabile che il Psg vorrebbe inserire – come da politica del club – nel contratto del portiere di Castellammare di Stabia.

L’intesa di massima raggiunta dai transalpini con Chevalier, portiere del Lille a lungo nei radar dei neo Campioni di Francia, ha poi rappresentato un’altra tessera tutt’altro che banale. Nel frattempo, oltre al Galatasaray, anche le big italiane hanno cominciato ormai da tempo a monitorare la situazione, pronte a cogliere al balzo un’occasione piuttosto intrigante da un punto di vista contrattuale.

Calciomercato Inter e Juventus, sondaggio di CM.IT: decisione bomba su Donnarumma

Ecco perché nel consueto sondaggio di calciomercato.it abbiamo chiesto ai nostri quale big tra Inter, Juventus, Milan e Napoli debba sfruttare la situazione di stallo venutasi a creare tra Donnarumma e il Psg per provare a riportare il portierone della Nazionale italiana in Serie A. Su Telegram il 44% degli utenti, in maniera piuttosto netta, si è espresso a favore dell’ipotesi Juventus, squadra alla quale Donnarumma è stato accostato prima di accasarsi al Psg.

Più staccato (con il 25% dei voti) si colloca invece la candidatura dell’Inter, il club italiano che negli ultimi mesi ha mosso – sia pur sotto traccia – i passi più concreti verso l’estremo difensore classe ’99. Sul gradino più basso del podio si issa invece il Milan: il possibile, romantico ma piuttosto complicato nuovo binomio con Donnarumma ha raccolto infatti il 22% delle preferenze. A chiudere il poker, infine, è il Napoli che comunque con l’acquisto di Milinkovic Savic si è cautelato con l’innesto di un portiere esperto che conosce molto bene la Serie A.

Sui social i tifosi di diverse squadre stanno continuando a commentare, piuttosto intrigate all’idea di vedere Donnarumma difendere i pali della propria squadra del cuore. Staremo a vedere quali saranno le prossime direttrici di mercato: allo stato attuale, nessuna ipotesi può essere esclusa a priori.