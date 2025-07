Botta e risposta per un colpo stellare: fuoco e fiamme tra Inter e Milan

Milan e Inter si contendono, tra le altre, un forte difensore della Serie A. Intanto sui social è già battaglia

Con l’inizio della stagione che si avvicina sempre di più aumenta anche la tensione tra i tifosi, che sperano di vedere le proprie squadre proiettate ai vertici del calcio italiano ed internazionale.

Lo sanno bene i fan di Inter e Milan, che vorrebbero ritrovare i propri beniamini in lotta per traguardi importanti dopo una stagione complicata per motivi differenti. Ad unire le due storiche rivali milanesi è però anche il calciomercato con un potenziale obiettivo in comune.

Il mirino è su Giovanni Leoni, difensore rivelazione di proprietà del Parma che ad appena 18 anni ha dimostrato un potenziale enorme da poter sviluppare nel corso di una carriera che si preannuncia luminosa.

Le prestazioni del classe 2006 sono sotto gli occhi di tutti, così come gli enormi margini di crescita che hanno attirato società come Juventus, Milan e soprattutto Inter.

Calciomercato, dall’Inter al Milan: Leoni conteso tra due fuochi

L’Inter in particolare potrebbe puntare tutto su Leoni per mettere a disposizione di Chivu il difensore del presente ma anche del futuro.

Dopotutto l’allenatore rumeno ha anche avuto modo di conoscerlo nella sua breve esperienza al Parma culminata con la salvezza. Sui social però impazza la battaglia ed anche i tifosi del Milan sognano e sperano di vederlo in rossonero:

io non ho mai detto che voglio spendere 40M per leoni…30-35 è il suo prezzo…è un difensore della scuola italiana…basta averlo visto 3 partite per capire di che difensore si tratti..ma se tu non studi io che ci posso fare? — Giux (@GiuxInter) July 28, 2025

A noi serve un mancino, non Leoni e/o Singo. Il centrocampista non è una questione di soldi. — Gerry Loyalist 🔴⚫️ (@GerryLoyalist) July 28, 2025

Solo all’Inter lo vendono a 30 leoni, a noi come minimo chiederebbero 40 — Nico19👹 (@nicodc88) July 28, 2025

Vlahovic e Leoni non li prendono — Diego Rossonero #Cardinaleout (@DiegoFerrara17) July 28, 2025

Anche io la penso così …. I soldi che hai più eventuali future cessioni li metterei su Vlahovic, Leoni e forse Doue …. Io dico che trova la quadratura torna a 4 dietro con 3 a centrocampo e 1+ 2 davanti — arch1968 (@arch19681) July 28, 2025

VOGLIO LEONI AL CENTRO DELLA DIFESA — @SAVEACMILAN (@EnSaRiTo) July 28, 2025

Lookman+Leoni.

Non chiedo altro.

Ce lo meritiamo. ⚫️🔵🙏🏻 — ⭐️Karencita⭐️ (@cwtchrobin) July 28, 2025

a sto punto cambio totale di strategia a 3 dietro giochiamo molto bene sposta i soldi di Jashari su Leoni — giovanni salvestrini (@giovannisalvest) July 28, 2025

Da un lato tifosi interisti che punterebbero sul talento e il potenziale di Leoni e dall’altro fan del Milan, che dirotterebbero addirittura gli eventuali soldi dell’affare Jashari proprio su forte difensore centrale del Parma. La contesa è ancora aperta ma ciò che è certo è che il classe 2006 ha fatto breccia nel cuore di molti.