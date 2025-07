Nuovo terremoto bianconero: non vuole più allenarsi

Caos completo tra le fila del club e svolta in casa bianconera: il calciatore rifiuta di allenarsi

Situazione esplosiva: dopo due addii pesanti c’è un terzo nodo da dover sciogliere. Il calciatore infatti ha comunicato di non volersi più allenare con la squadra.

In casa Brentford il clima è caldissimo. Il club londinese ha salutato Thomas Frank, tecnico danese che ha portato il club in Premier League, portandolo sempre ad una tranquilla salvezza. Ora però, dall’addio dell’allenatore, scelto dal Tottenham come nuova guida e da quello di Bryan Mbeumo, uno dei giocatori più rappresentativi, acquistato dal Manchester United, sembra essersi verificato un vero e proprio terremoto tra le fila delle ‘Bees’. A gettare benzina sul fuoco ci ha pensato il congolese Yoane Wissa, uno dei giocatori più rappresentativi del club, che la scorsa stagione ha siglato ben 19 gol in Premier League.

Brentford, caso Wissa: rifiuta di allenarsi

Su Wissa sono piombati proprio il Tottenham, ma anche il Nottingham Forest e soprattutto il Newcastle. Il congolese non sembra essere molto felice di questo fuggi-fuggi che si è verificato in casa Brentford e sarebbe felice di accettare la corte dei ‘Magpies’.

Proprio a causa di queste incertezze, il giocatore ha lasciato il ritiro del club e sta rifiutando di allenarsi, come afferma ‘Football Insider’. Il Brentford ha rifiutato un’offerta da 28,5 milioni di euro del Newcastle per il classe 1996 e sta chiaramente pianificando di tenersi stretto il calciatore. Servono oltre 35 milioni di euro per soddisfare la richiesta dei londinesi, ma il rifiuto ha scatenato appunto la delusione di Wissa, desideroso di partire.

Il calciatore si è detto deluso dal club e ritiene che il Brentford abbia “rotto un patto” stipulato sull’accordo che, in caso di offerta attorno ai 30 milioni di euro, il giocatore avrebbe potuto lasciare Londra. Da qui la delusione del giocatore che ha deciso di non allenarsi più con la squadra. Ora Wissa attende soprattutto il Newcastle, che rischia di perdere Alexander Isaak e che è a caccia di innesti da regalare ad Eddie Howe.