La Juve molla Cristante: lo scambio con la Roma ha un altro obiettivo

Si scalda la situazione tra bianconeri e giallorossi, niente da fare per il centrocampista, ma è possibile un nuovo scambio

Mercato in fermento in casa Juventus. Sia per quanto riguarda le entrate che le uscite. E dopo lo scambio con il Porto che ha portato Joao Mario in bianconero e Alberto Costa in Portogallo, un altro scambio potrebbe concretizzarsi, stavolta con la Roma.

Perché il club giallorosso ha messo nel mirino Weston McKennie. Il centrocampista statunitense, con il contratto in scadenza nel 2026, è un profilo molto gradito alla società capitolina. La richiesta bianconera si aggira attorno ai 20 milioni di euro, ritenuta troppo alta dalla Roma, che ne offrirebbe un massimo di 15 con bonus. Attenzione però all’ipotesi di uno scambio. I giallorossi sul piatto avrebbero messo Bryan Cristante, ma il nome sembra non convincere a pieno né Igor Tudor né Damien Comolli. Discorso simile per Lorenzo Pellegrini, profilo che non scalda gli animi della dirigenza bianconera.

Juve, controproposta alla Roma: spunta Ndicka

Ecco che il club piemontese avrebbe formulato alla Roma un’altra proposta: sul piatto sarebbe finito Evan Ndicka come sottolinea ‘BianconeraNews’.

Vero che la Juventus è a caccia soprattutto di rinforzi a centrocampo, ma il difensore franco-ivoriano è un profilo molto gradito al club bianconero: mancino, conosce benissimo la Serie A, affidabile e dall’ottimo rendimento. Il problema però è la valutazione: 30 milioni di euro. Ecco perché a questo punto la Juventus dovrebbe versare un importante conguaglio alla Roma oltre al cartellino di McKennie. Al momento tutto questo resta un’idea concreta in casa bianconera, con una proposta formale che ancora non è stata formalizzata. Nessuna trattativa dunque, ma la vicenda potrebbe evolversi in maniera importante in futuro. Di certo il fronte Roma-Juventus resta caldo e qualcosa sull’asse che porta da Torino alla capitale potrebbe muoversi seriamente.