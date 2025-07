Eriksen riparte dalla Serie B: è lui il colpo per la promozione

Svincolato dopo l’esperienza triennale al Manchester United, l’ex Inter Christian Eriksen potrebbe a sorpresa ripartire dalla Serie B.

Stando alle ultime notizie, infatti, il danese sarebbe stuzzicato all’idea di unirsi a questa realtà tanto ambiziosa e contribuire in prima persona al Road To Glory cominciato oramai 4 stagioni fa. Dai non professionisti alla Serie A, è questo l’obiettivo della proprietà, che adesso avrebbe messo nel mirino un calciatore come Eriksen per aggiungere esperienza e qualità ad una squadra che starebbe facendo sognare la propria gente. In tutto questo c’è da capire se un accordo con l’ex Inter verrà raggiunto, ma la sensazione è che ci siano tutti i presupposti per farlo.

Eriksen riparte dalla Serie B

Una nuova avventura aspetta Christian Eriksen. Dopo l’esperienza triennale al Manchester United, il centrocampista danese ha deciso di non rinnovare il suo contratto anche per lasciare più spazio ai giovani per il nuovo corso dei Red Devils. Di appendere gli scarpini al chiodo, però, il classe 1992 non ne ha alcuna intenzione, motivo per il quale si starebbe guardando intorno in vista della prossima stagione.

Per farsi trovare pronto Eriksen si allena in vacanza con un personal trainer privato, convinto che prima o poi questa chiamata possa arrivare. E la sensazione è che il suo telefono possa squillare prima di quanto effettivamente ci si potesse immaginare, visto che il danese sarebbe il sogno di mezza estate di un’ambiziosa realtà di Serie B, che attorno all’ex United vorrebbe costruire una squadra in grado di completare il Road To Glory ottenendo la promozione in Serie A al primo tentativo.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi del The Athletic, Christian Eriksen è l’ultima trovata di Ryan Reynolds per il suo Wrexham, che potrebbe passare dalla National League alla Premier League in sole 5 stagioni, scrivendo una pagina importante della storia del calcio britannico.

Svelato quando firmerà Eriksen

Il Wrexham potrebbe togliersi la soddisfazione di accogliere tra le sue file un campione come Christian Eriksen. Il progetto della società gallese è ambizioso al punto che il danese potrebbe seriamente prendere in considerazione questa opportunità, anche se per lui avrebbero cominciato a chiedere informazioni diverse squadra.

In corsa ci dovrebbe essere anche l’Odense, club nel quale è cresciuto prima di passare all’Ajax nell’estate del 2009. Tornare a casa è una possibilità che Eriksen non disdegnerebbe, ma il richiamo della Premier League e di una realtà così ambiziosa come Wrexham potrebbe rimandare di almeno un’altra stagione il ritorno in Danimarca del classe 1992. Staremo a vedere.