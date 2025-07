Doppio polverone in casa Juventus: “Rescissione del contratto”

Il tormentone in casa bianconera non è ancora concluso ma c’è chi ha già preso una decisione definitiva a riguardo: non si torna più indietro

Dopo la definizione dello scambio con il Porto tra Alberto Costa e Joao Mario, il mercato della Juventus sta attraversando una fase interlocutoria densa di contenuti. In realtà il primo giorno di raduno alla Continassa ha portato in dote non poche indicazioni, a cominciare dal caso Douglas Luiz. La decisione del brasiliano di non presentarsi in ritiro chiamerà inevitabilmente la società a prendere una posizione forte: probabile una multa, ma non sono esclusi provvedimenti più severi.

Lo scollamento tra l’ex centrocampista dell’Aston Villa e il mondo bianconero è ormai noto ai più. Tuttavia, per riuscire ad imprimere l’accelerata decisiva alla sua uscita diverse tessere dovranno ancora essere incastrate. Si tratta di un nodo di cruciale importante per il mercato della Juventus per certi aspetti simile a quello che si sta materializzando in attacco dove la mancata uscita di Vlahovic sta bloccando l’affondo per Kolo Muani. Continuando a puntare il focus sul reparto offensivo, non è di certo passata inosservata la notizia dell’infortunio di Arkadiusz Milik: il polacco ha infatti rimediato una ferita alla tibia dopo un incidente in palestra e sarà costretto a restare fermo ai box per una settimana.

Infortunio Milik e bufera Douglas Luiz: doppia presa di posizione

Infortunio sostanzialmente banale ma che ha dato modo a non pochi tifosi della Juventus di esternare più di qualche perplessità sulla decisione del club di puntare su Milik, falcidiato da numerosi infortuni nelle ultime due stagioni. Criticando la scelta della società che ha preferito non intervenire ulteriormente per puntellare il reparto offensivo, alcuni utenti hanno riproposto con una certa enfasi il tema rescissione, analogamente a quanto successo per Douglas Luiz. Ecco una rapida carrellata di commenti a riguardo:

comunque non capisco perchè a a Pogba subito la rescissione senza pensarci, mentre continuiamo ancora a pagare profumatamente Milik — Guè Sboro (@mammtnotmatt) July 26, 2025

Una società seria per far capire al gruppo che le cose stanno cambiando si comporta in questo modo: • multa e fuori rosa per Douglas Luiz;

• Vlahovic fuori rosa e in tribuna perché fuori progetto;

• Milik rescissione del contratto dopo l’ennesimo infortunio in palestra. — Ɠ૨3zу (@_Gr3zy_) July 25, 2025

Secondo milik o si ritira oppure io farei la rescissione del contratto consensuale — Lorenzo D’Amato (@Nlmdidjjdjd) July 25, 2025

Ma che senso ha parlare di Milik in generale, ancora di più di infortuni…🤦🏻‍♂️ L’unica notizia su Milik dovrà essere la rescissione del contratto, la cessione…insomma quando non sarà più un tesserato della @juventusfc. Per tutto il resto meglio tacere. — MaMe (@mamesoul) July 25, 2025

Strappare i contratti sia a milik che vlahovic. Giochi con David e adzic punte o esci 20mln e prendi broja https://t.co/1xG2hYiMaO — Daniel (@Danielbluesman) July 26, 2025

Mi dispiace per il povero (eufemismo) #Milik e diventata una barzelletta ormai non so più che pensare. — Antonio PRUDENTE (@scorpione1965) July 26, 2025

milik nn dovrebbe far parte della squadra da tre anni almeno — Silvano Cappuzzo (@SilvanoCap83497) July 25, 2025

Ad ogni modo, giova comunque ricordare che Milik ha rinnovato il suo contratto con la Juventus fino al 2027 solo tre mesi fa, spalmando il suo ingaggio per andare incontro ai parametri del club. Sarà il campo a dire se il modus operandi della ‘Vecchia Signora’ pagherà o meno i dividendi. Sostanzialmente diversa, invece, la situazione che riguarda Douglas Luiz, ormai un corpo estraneo al progetto tecnico e sempre più in odore di cessione.