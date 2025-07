UFFICIALE: legamento crociato ko. Niente cessione, torna nel 2026

Grave infortunio al ginocchio: la diagnosi è ufficiale, con il calciatore costretto ad un lungo stop

Brutto infortunio al legamento crociato: il ko comporta un lungo stop e un rientro che avverrà giocoforza nel nuovo anno, per la seconda parte di stagione.

Grana in casa Brighton per il ko subito da Adam Webster. Il difensore ha disputato solo 14 partite nella scorsa stagione a causa di problemi muscolari alla coscia. E ora il classe 1995 sarà costretto a saltare gran parte della prossima stagione, quantomeno la prima parte. Il motivo? Un grave infortunio al legamento crociato del ginocchio subito in ritiro in Spagna, dove il Brighton si sta allenando.

Brighton, UFFICIALE: Webster va ko

Lo riferisce ‘Footballinsider’ che sottolinea come per il difensore si prospetta un lungo stop. Un ko importante visto che il giocatore è sempre stato un elemento prezioso all’interno della rosa dei ‘Seagulls’, dove milita da ben sei stagioni.

Webster ha sempre offerto prestazioni solide e importanti quando chiamato in causa, ma ora il tecnico Fabian Hurzeler dovrà fare a meno di lui quantomeno fino al nuovo anno. Il contratto del difensore scade nel 2026 e per lui si prospettava anche una possibile cessione vista la situazione contrattuale e l’interesse da parte di altri club di Premier, su tutti l’Everton. Ora però resta chiaramente tutto bloccato. Anzi, bisognerà vedere se il Brighton intende muoversi sul mercato in entrata per acquistare un nuovo difensore. Al momento la coperta sembra essere piuttosto lunga: in città sono arrivati già il difensore azzurro Coppola dal Verona, il monegasco Boscagli dal Psv a parametro zero e soprattutto il promettente belga De Cuyper dal Bruges. Ora il club inglese stava lavorando alle cessioni, con gli addii di Barco allo Strasburgo ed Estupinan, annunciato recentemente dal Milan e stava riflettendo proprio sulla proposta dell’Everton per Webster. Un affare però naufragato, visto l’infortunio subito dal difensore, che ora dovrà in primis pensare a recuperare la condizione dal grave infortunio rimediato.