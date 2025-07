Kaiserslautern-Roma, un tifoso giallorosso cade dagli spalti: accertamenti in ospedale, non ha mai perso conoscenza

Istanti piuttosto concitati al termine della gara per la caduta di un sostenitore della Roma: ecco cosa è successo

Attimi di spavento al Fritz-Walter Stadion di Kaiserslautern, dove da pochi minuti si è chiusa l’amichevole che ha visto la Roma imporsi sui padroni di casa grazie alla rete siglata da Evan Ferguson. Pochi istanti dopo il triplice fischio, infatti, un tifoso giallorosso è caduto dagli spalti molto probabilmente nel tentativo di arrampicarsi sulla vetrata.

Scivolato da un’altezza di circa metri, l’uomo è stato immediatamente trasportato in barella con il collarino dopo le cure mediche del caso. Stando ai primi riscontri, fortunatamente non ha mai perso conoscenza. A lanciare l’allarme – tra gli altri – sono stati proprio i calciatori della Roma che, giunti sotto il settore ospiti, hanno assistito piuttosto preoccupati all’evolversi della situazione. Tutta la squadra – con capitan Mancini in prima linea – è rimasta con il tifoso e con i medici per circa 10-15 minuti, il tempo utile ad avere i primi rassicuranti feedback sulle condizioni del tifoso che, ricordiamolo, è stato trasportato all’ospedale di Leverkusen più vicino all’impianto di gioco per sottoporsi ad esami più approfonditi.