Juve: ha detto sì, Comolli prende il centrale titolare

I bianconeri potrebbero chiudere una operazione importante di calciomercato. Il giocatore avrebbe dato la sua disponibilità a trasferirsi alla corte di Tudor

La Juventus in questo calciomercato potrebbe prendere anche un difensore centrale. Con il rinnovo di Gatti e i rientri di Cabal e Bremer, il reparto arretrato sembrava essere completo. Ma la possibile partenza di uno fra Kelly e Savona costringe il club bianconero a valutare diverse alternative e ci sono degli aggiornamenti importanti. Sulla lista di Comolli sono presenti diversi nomi e uno di questi avrebbe aperto al trasferimento a Torino.

Secondo le informazioni di Mirko Di Natale, il calciatore avrebbe riferito al suo entourage di dare preferenza alla Juventus in caso di interesse concreto dei bianconeri in questo calciomercato. Per il momento il centrale non è una priorità per Comolli. Ci sono altre operazioni da chiudere prima. Poi la questione difensore sarà approfondita una volta ceduto Savona o Kelly e c’è un nome destinato in poco tempo a scalare le gerarchie.

Calciomercato Juventus: c’è l’apertura del giocatore, Comolli ci prova

La Juventus per ora si sta muovendo su diversi tavoli. La priorità è rappresentata dalla cessione per sbloccare le entrate. Un lavoro non semplice per Comolli tanto che il direttore generale starebbe ragionando sulla possibilità di chiudere alcune operazioni tramite scambi per completare lo sfoltimento della rosa e magari poi dedicarsi alle operazioni utili per portare la squadra ad essere completa in tutti i reparti.

Fra i possibili acquisti della Juventus in questo calciomercato ci sarebbe anche un difensore. L’eventuale partenza di Savona o Kelly costringerebbe il club bianconero ad intervenire per completare il pacchetto arretrato e attenzione al nome di Marcos Senesi. Il difensore del Bournemouth da tempo è seguito da Comolli ed ora ci sarebbe l’apertura diretta del giocatore al trasferimento alla corte di Tudor.

Stando alle ultime indiscrezioni, Senesi avrebbe chiesto al suo procuratore di dare precedenza alla Juventus in caso di un interesse concreto durante il calciomercato estivo. Non una operazione semplice per diversi motivi, ma i bianconeri un tentativo lo potrebbero fare per capire eventualmente la disponibilità del Bournemouth a definire questa operazione.

Senesi-Juventus: la valutazione del Bournemouth

La valutazione del Bournemouth per Senesi si aggira intorno ai 20-25 milioni di euro. Non una operazione di calciomercato semplice, ma la volontà del difensore di vestire la maglia della Juventus potrebbe cambiare le carte in tavola e naturalmente facilitare l’affare dei bianconeri.

L’arrivo di Senesi è comunque legato ad un addio. Il difensore argentino potrebbe arrivare esclusivamente con una partenza di uno fra Kelly e Savona. Per questo motivo bisognerà attendere i prossimi giorni per capire come si svilupperà la trattativa e se si potrà arrivare alla fumata bianca.