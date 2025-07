Grave infortunio, arriva l’ambulanza: giocatore di Serie A in ospedale

La partita amichevole è stata interrotta diversi minuti per via dell’ingresso in campo dello staff medico. È uscito in barella prima del trasporto al pronto soccorso

Attimi di apprensione nell’amichevole in Austria. Il giocatore di Serie A ha avuto la peggio in campo, tanto che è stato necessario l’intervento dell’ambulanza.

Ondrejka è stato trasportato all’ospedale più vicino. Il trequartista del Parma ha subito un grave infortunio nel corso della gara amichevole col Werder Brema a Zell am Ziller.

Lo svedese si è fatto male alla caviglia sinistra mentre rincorreva il pallone lanciato da Del Prato sulla linea laterale. Nel duello con un avversario, il nigeriano Agu, il 22enne ha perso l’equilibrio ed è caduto a terra. Anche il terzino dei teutonici è scivolato, senza però riportare conseguenze.

Ondrejka, brutto infortunio alla caviglia: svedese trasportato in ospedale

La partita è stata interrotta per diversi minuti per via dell’ingresso in campo dello staff medico del Parma, con Ondrejka che ha lasciato il terreno di gioco su una barella e poi l’impianto accompagnato in ambulanza direzione pronto soccorso.

Sono attesi aggiornamenti circa le condizioni fisiche del classe 2002, sbarcato al Parma nello scorso calciomercato di gennaio per circa 7 milioni di euro.