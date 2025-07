DIRETTA Amichevole, Liverpool-Milan: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Kai Tak Sports Park’ tra i Reds di Slot e i rossoneri di Allegri in tempo reale

Il Milan affronta il Liverpool ad Hong Kong in una gara valida come amichevole precampionato per la stagione 2025-26. Una sfida che ricorda le due finali di Champions League, con un successo a testa, dell’inizio di questo secolo.

Da un lato i rossoneri di Massimiliano Allegri sono alla seconda uscita ufficiale della loro tournée in estremo oriente dopo la sconfitta di mercoledì scorso a Singapore contro l’Arsenal, poi battuto ai calci di rigore. Prima di fare ritorno in Italia, il Diavolo affronterà anche il Perth Glory in casa loro in Australia giovedì prossimo.

Dall’altro lato, anche i Reds di Arne Slot sono al loro secondo test match di questa preseason. I campioni d’Inghilterra hanno vinto la prima partita giocata in trasferta contro il Preston North End (formazione che milita in Championship, ndr) con il risultato di 3-1 e mercoledì scorso faranno visita ai giapponesei dello Yokohama.

Probabili formazioni Liverpool-Milan e dove vederla in tv

La gara sarà trasmessa in televisione su Milan Tv, canale visibile in streaming su tutti i dispositivi sulla app di Dazn. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Kai Tak Sports Park’ tra Liverpool e Milan live in tempo reale.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Frimpong, Konate, van Dijk, Kerkez; MacAllister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Wirtz. All. Slot

MILAN (3-5-2): P. Terracciano; Tomori, Thiaw, Pavlovic; Saelemaekers, Musah, Ricci, Loftus-Cheek, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri

PROSSIMI IMPEGNI: Yokohama-Liverpool mercoledì 30 luglio ore 12:30; Perth Glory-Milan giovedì 31 luglio ore 12.