Caso Scommesse, non è ancora finita: la sentenza ribalta tutto

Calcio scommesse, la vicenda sembra pronta ad essere riscritta: la sentenza può ribaltare tutto

Una vicenda che sembra ormai prossima alla conclusione, forse. Un vero e proprio inferno che potrebbe concludersi con un’assoluzione.

Al centro del caso c’è l’ex giocatore del Milan, Lucas Paqueta. Il brasiliano, in forza al West Ham, sarà assolto da quella che è l’accusa di scommesse. Lo sottolinea il ‘Times’, che riferisce come il giocatore è pronto ad essere scagionato dalle varie accuse. Paqueta infatti era stato accusato di aver deliberatamente ricevuto delle ammonizioni per scommesse. Il calciatore era stato ammonito in quattro diverse occasioni tra novembre 2022 e agosto 2023, in seguito alla segnalazione di schemi di scommesse sospetti piazzati da terzi.

Calcio scommesse, Paqueta verso l’assoluzione

Stando a quanto riferito dall’Inghilterra, una commissione disciplinare indipendente avrebbe già espresso parere favorevole all’assoluzione, con la comunicazione ufficiale atteso nei prossimi giorni.

Un verdetto di colpevolezza avrebbe potuto comportare per il ventisettenne una squalifica a vita dal mondo del calcio. Ora si attende la sentenza, che dovrebbe arrivare per l’inizio della settimana. Dopo nove mesi di indagini da parte della FA, Paqueta è stato incriminato a maggio dell’anno scorso, ma non ha dovuto affrontare un’udienza fino a marzo 2025. Tra le testimonianze anche quella di David Moyes, ex allenatore del West Ham.

Ora, in caso di innocenza, la FA potrebbe trovarsi a dover sostenere le spese legali del giocatore, stimate fino a un milione e 140mila euro. Paqueta tra l’altro, prima di trovarsi al centro di queste vicende, era rimasto coinvolto in voci di mercato che lo vedevano lontano da Londra, ma alla fine tutto è saltato e le prestazioni del giocatore sono letteralmente crollate a livello di qualità in campo. Adesso l’incubo si avvia verso la fine, con una sentenza che potrebbe riabilitare il nome del nazionale brasiliano.