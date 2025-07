Affondo del City e addio Juve: 50 milioni sul tavolo

L’insaziabile Guardiola potrebbe porre fine alla sua avventura in bianconero

Il Manchester City di Guardiola entra a gamba tesa e son dolori. O gioie, dipende dai punti di vista. Se si vuole fare cassa, cedere, ecco che l’ingresso in scena degli inglesi è manna dal cielo.

Al contrario se non si vuol fare a meno di un determinato calciatore, oppure se c’è l’interesse a portarselo a casa. Vincere un duello di mercato coi ‘Citizens’? Praticamente impossibile, perlomeno per le squadre nostrane.

Intreccio, anzi triangolo di calciomercato con protagonista la Juventus. Non solo, anche il suddetto City e un altro ricchissimo team di Premier League: il Newcastle.

Succede che Guardiola è come Conte e quasi tutti i big della panchina: insaziabile. Quindi la spesa dell’emiro non è finita nonostante i tantissimi milioni già investiti temendo, o forse no una maxi sanzione da parte della Premier per le violazioni delle norme del Fair Play Finanziario interno.

Come diceva Alberto Sordi ne ‘Il Marchese del Grillo’: “Io so’ io e voi non siete un ca**o!”. Ecco, il Manchester City è un gigantesco Marchese del Grillo che sul mercato fa un po’ quello che vuole. Idem Psg e poche altre, ma restiamo alla grande delusione della scorsa stagione.

Per rilanciare il City, l’insaziabile Guardiola vuole rinforzi di spessore anche sulle corsie esterne. Per quella di destra il mirino è puntato su Tino Livramento, l’anglo-scozzese del Newcastle e futuro intoccabile della Nazionale di Tuchel.

Secondo ‘TbrFootball’, il Manchester City è disposto a offrire più di 50 milioni di sterline, oltre 57 milioni di euro per il cartellino del classe 2002.

Livramento al Manchester City spinge Savona al Newcastle

Il Newcastle è del fondo PIF e, in teoria, non ha bisogno di soldi. Ma per restare dentro i paletti del sopracitato Fair Play interno, ecco che potrebbe aprire alla cessione del suo gioiello. Che potrebbe spingere non poco per raggiungere Guardiola.

In realtà sarebbe già arrivata un’apertura alla vendita di Livramento, come dimostra l’interesse del Newcastle per Savona della Juventus. I bianconeri sono disposti a trattare il ventiduenne di Aosta, il cui rientro dall’infortunio alla caviglia destra è previsto a settembre.

Savona si è fatto male al Mondiale per Club, proprio contro quel Manchester City che – comprando Livramento – potrebbe spedirlo lontano da Torino e dalla Juve. Nella quale ci sono almeno tre giocatori particolarmente apprezzati dall’allenatore catalano: Cambiaso, Di Gregorio e Kenan Yildiz.