UFFICIALE, il nerazzurro si è rotto il crociato: lunedì si opera

Lungo stop per il difensore: “Sarà sottoposto ad intervento artroscopico al Gemelli di Roma”

Pessime notizie per il calciatore nerazzurro, grave infortunio e stop di circa 6/7 mesi. In pratica già quasi compromessa del tutto la prossima stagione.

Comunicato ufficiale dell’Atalanta, Mitchel Bakker ha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore.

“Atalanta BC comunica che gli accertamenti diagnostici cui è stato sottoposto Mitchel Bakker hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro rimediata dal calciatore nel corso dell’allenamento di ieri, giovedì 24 luglio“.

Il terzino olandese andrà sotto i ferri: “Nella giornata di lunedì 28 luglio il calciatore sarà sottoposto ad intervento artroscopico da parte del Professor Ezio Adriani presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma”.

Il 25enne era appena tornato all’Atalanta dopo la stagione in prestito al Lille: coi francesi 35 presenze, 4 gol e 3 assist. A Bergamo, con la maglia nerazzurra, non ha convinto collezionando in tutto 22 presenze per un totale di appena 596′. Il brutto infortunio lo toglie anche dal mercato, ma questo adesso è senz’altro un aspetto più che secondario.