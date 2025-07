Svolta Superlega: “Principio d’accordo con la UEFA”

Le dichiarazioni non lasciano dubbi: è tutto vero, la Superlega può essere realtà a breve. Il punto della situazione

Lo scorso 13 luglio è andata in scena la prima finale del Mondiale per Club, che ha visto il Chelsea alzare il trofeo. Negli Stati Uniti, la squadra di Maresca si è dunque laureata campione del Mondo, battendo con un netto 3 a 0 il Psg.

Sembra davvero lontani i tempi in cui si metteva in discussione la Champions League e avanzava prepotentemente l’idea della Superlega. In queste ore, però, è stato Joan Laporta, numero uno del Barcellona, a tornare sull’argomento

Lo ha fatto in un’intervista a Mundo Deportivo: “Ho sempre cercato di svolgere un ruolo da ponte tra la Superlega e la UEFA. Ora ci troviamo in una situazione in cui la Superlega ha un canale di comunicazione con la UEFA. Aleksander Ceferin ha nominato alcune persone della UEFA per dialogare con i rappresentanti della Superlega, con Bernd Reichart, CEO della Superlega, e tutto il suo team, che include avvocati vicini ai club che ne fanno parte. Si sta raggiungendo un principio d’accordo basato su tre blocchi”.

Il presidente del Barcellona – come riporta Calcio e Finanza – è così entrato nello specifico: “Quello in cui si è più vicini è il blocco che riguarda la piattaforma tecnologica. Credo che per il bene del calcio sia positivo che si arrivi a un’intesa il prima possibile. C’è una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea che avalla la posizione della Superlega. Credo sia importante, ma ciò che è ancora più importante è che il mondo del calcio sia unito. Vedo ora molta predisposizione da parte del presidente della UEFA”.