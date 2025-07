Plusvalenze, non è ancora finita: nuova bufera Napoli-Juventus

Non è ancora finita: il caso plusvalenze dalla Juventus al Napoli scatena una nuova bufera. Le ultime sulla vicenda Osimhen

Arrivano importanti aggiornamenti sulla nota vicenda Osimhen, quella relativa alle presunte plusvalenze fittizie del Napoli. Come noto, la Procura di Roma aveva chiesto il rinvio a giudizio per il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per il reato di falso in bilancio.

La Procura Federale della FIGC, e quindi la giustizia sportiva, avevano già archiviato il caso Osimhen dopo l’assoluzione del patron azzurro nel 2022, ma ora anche la giustizia ordinaria ha smesso di occuparsene. La vicenda, infatti, si è conclusa da pochi giorni con l’archiviazione in seguito alla scadenza dei termini fissati per la riapertura del caso.

Su X, Giovanni Capuano di ‘Panorama’ ha commentato duramente questo epilogo, paragonando la vicenda al caso Juventus.

Napoli, Giovanni Capuano: “D oppio metro di giudizio rispetto al caso Juventus”

Così il giornalista sui social: “La vicenda dell’archiviazione dell’inchiesta sull’affare Osimhen, nonostante secondo la Procura di Roma esistano i presupposti per contestare il falso in bilancio, imbarazza perché rende evidente il doppio metro di giudizio rispetto al caso Juventus”.

“Lo stesso vale per l’analoga inchiesta che riguarda la Roma con quelle collegate (di cui mancano notizie). – ha concluso Capuano – Peraltro, in questo caso, nemmeno già giudicate dalla giustizia sportiva. Questo è il punto. Sul quale è impossibile avere una posizione differente”. La vicenda è ormai chiusa, ma continua e continuerà sicuramente a far discutere.