Milan, blitz per il venezuelano: arriva il terzino dalla Spagna

Il Milan continua ad essere protagonista in vista della prossima stagione con innesti a sorpresa. Spunta il nuovo terzino dalla Spagna: la soluzione da cogliere al volo

Un nuovo affare proveniente dalla Spagna per rinforzare le corsie esterne a disposizione di Max Allegri. Una nuova svolta per mettere a segno un nuovo colpo a sorpresa per la prossima stagione: ecco l’occasione per il futuro immediato.

La dirigenza rossonera è al lavoro per incrementare il tasso tecnico della rosa del Milan. Allegri è tornato subito al lavoro per nuove soluzioni in vista della prossima stagione con l’obiettivo di tornare il prima possibile in Champions League. Spunta la nuova pista a sorpresa per continuare a sognare in grande: ecco l’occasione da cogliere al volo come alternativa a Guéla Doué. Saranno ore calde per mettere a segno un nuovo innesto di calciomercato in vista della prossima stagione.

Milan, la mossa a sorpresa dalla Spagna: il terzino per Allegri

Come svelato dal portale di calciomercato, TransferFeed, il terzino venezuelano del Real Sociedad Jon Aramburu è stato offerto al Milan, ma al momento non è arrivata la chiusura definitiva da parte del ds Igli Tare. In pole resiste la pista che porta a Guéla Doué dallo Strasburgo, ma tutto può cambiare nei prossimi giorni. La valutazione di Aramburu si aggira intorno ai 15 milioni di euro: il ds rossonero potrebbe così avere la meglio in ottica futura.

Saranno ore intense per arrivare così alla fumata bianca per sognare sempre più in grande. Ecco la nuova idea di calciomercato per rinforzare le corsie laterali a disposizione di Allegri. In casa rossonera non si vuole badare a spese per consegnare una rosa di prima fascia all’allenatore livornese.

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per la nuova occasione sul fronte calciomercato. Ormai ci siamo per iniziare subito alla grande la prossima stagione: la nuova svolta per il colpo per la fascia. Allegri ha intenzioni serie per intraprendere un nuovo percorso avvincente alla guida del Milan.