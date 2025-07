Marotta cede per finanziare Lookman: via un big dell’Inter

Le ultimissime sul mercato nerazzurro: è arrivato il momento di cedere un pezzo pregiato. Il punto della situazione

Ademola Lookman e Giovanni Leoni. L’Inter di Beppe Marotta e Piero Ausilio vogliono mettere a segno due grandi colpi per rafforzare la rosa a disposizione di Cristian Chivu. I tifosi nerazzurri, così, sognano in grande.

Questi sono dei giorni importanti per capire se la strategia della dirigenza del club milanese porterà i suoi frutti. Prendere l’attaccante dell’Atalanta e il difensore del Parma, che tutti vogliono, sarebbe il miglior modo per ripartire e mettersi alle spalle una stagione, che si è chiusa con diverse delusioni. Il 5 a 0 in finale di Champions League peserà ancora per molto, ma in casa Inter c’è grande voglia di ripartire e tornare ad esultare.

Le due trattative non sono certo facili: in questi giorni le attenzioni di Ausilio e Marotta sono puntate soprattutto su Ademola Lookman, ma la svolta tanto attesa non è ancora arrivata. I bergamaschi, al momento, hanno deciso di non fare sconti. Servono 50 milioni per portarlo via dall’Atalanta. Serve, dunque, che l’Inter rilanci, mettendo sul piatto quanto richiesto dalla famiglia Percassi. Per farlo potrebbe essere importante la cessione di un pezzo da novanta.

Via dall’Inter: ecco il prescelto, il punto della situazione

La redazione di Calciomercato.it, così, ha chiesto ai propri utenti di X – attraverso un sondaggio – quale calciatore importante della rosa, l’Inter potrebbe sacrificare per finanziare il mercato in entrata.

Il giocatore più votato così è stato Pavard. Il difensore francese ha raccolto il 48,4% delle preferenze, ‘battendo’ Federico Dimarco. Il terzino mancino italiano si è fermato al 20,9%.

Sul gradino più basso del podio si è piazzato Marcus Thuram, con il 19.8%. L’attaccante è, in realtà, uno dei giocatori più chiacchierati del momento. C’è, infatti, chi sostiene che un eventuale arrivo di Ademola Lookman porterebbe all’addio proprio del calciatore francese. In avanti, d’altronde, c’è abbondanza e altri giocatori non sono sul mercato: Lautaro Martinez è il capitano e il leader della squadra, Bonny è appena arrivato e su Esposito si vuole puntare davvero tanto.

A raccogliere il minor numero di voti è stato così Dumfries (solo l’11%). Anche l’olandese è stato un nome parecchio chiacchierato, ma fino a questo momento nessuna big del calcio europeo ha deciso di puntare su di lui seriamente.