Blitz a Torino e 68 milioni per Yildiz: la risposta della Juventus

Il numero dieci continua a essere nel mirino delle big d’Europa: incontro in Italia e la decisione del club bianconero

Nella perplessità generale, c’è comunque una certezza in casa Juventus. Stiamo parlando di Kenan Yildiz, uno dei pochi se non l’unico incedibile alla Continassa.

Ieri la ‘Vecchia Signora’ si è radunata per la nuova stagione e ripartirà dal gioiello turco per provare a tornare ad alti livelli e a riconquistare trofei. Yildiz è un intoccabile alla Juve e i dirigenti bianconeri lo hanno ribadito ad alta voce anche negli ultimi giorni alle varie big europee.

Non è un mistero l’interesse dei top club d’Europa per Yildiz: dal Barcellona al Bayern Monaco, passando per l’Arsenal e il Chelsea in Premier League. La Juventus però non si siede neanche a trattare, vista l’importanza che il fantasista classe 2005 ha assunto nello scacchiere bianconero tra presente e futuro.

Calciomercato Juventus, due di picche al Chelsea: Yildiz è incedibile

Non è una sorpresa quindi la mossa della Juve di respingere l’assalto del Chelsea, la squadra che nelle ultime settimane si era mossa con maggiore decisione per il numero dieci.

I ‘Blues’ erano sbarcati in Italia per provare l’affondo per Yildiz, che però non ha sortito l’effetto sperato per la società inglese. La Juventus infatti – come svela ‘La Gazzetta dello Sport’ – non ha aperto alla cessione del giocatore e rifiutato la proposta da circa 68 milioni di euro presentata dal Chelsea. Il fantasista turco è incedibile nei piani della ‘Vecchia Signora’ e sarà il perno della formazione bianconera nella nuova stagione stagione e nei prossimi anni. Niente da fare quindi per il Chelsea, con il tecnico Maresca che nutre grande stima per Yildiz. I neocampioni del mondo, una volta sfumato il turco, hanno intensificato il pressing su Xavi Simmons sulla trequarti.

Intanto la Juve si coccola Yildiz e per rafforzare ulteriormente il matrimonio con il numero dieci sta intensificando le trattative con il suo entourage per il rinnovo di contratto. L’obiettivo è blindare l’ex Bayern Monaco fino al 2030 con opzione per un ulteriore anno, con ritocco dell’ingaggio intorno ai 4 milioni netti. Nell’ultima stagione Yildiz ha messo a referto 12 reti e 9 assist in tutte le competizioni con la maglia bianconera.