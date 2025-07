Taremi, c’è via libera dell’Inter: ecco cosa sta succedendo

L’attaccante iraniano è fuori dai piani del club nerazzurro. Le ultime

Mehdi Taremi è sempre fuori dal progetto dell’Inter e di Cristian Chivu. L’iraniano non si sta allenando ad Appiano e sabato non inizierà il ritiro coi suoi compagni in nerazzurro.

Stando a quanto raccolto, in accordo col club e dopo le vicissitudini che lo hanno tenuto bloccato nel suo Paese d’origine facendogli saltare il Mondiale per Club, l‘attaccante iraniano posticiperà il suo rientro alla Pinetina.

Ora sullo spazio aero iraniano non vige più nessun blocco, ma di comune accordo con l’Inter ha ottenuto un permesso di alcuni giorni. L’ex attaccante del Porto al momento si sta allenando con un personal trainer per ritrovare la forma fisica e rientrare in gruppo con la consapevolezza di essere sul mercato.

La sua stagione non ha convinto i vertici dell’Inter, che sono intenzionati a far cassa visto il suo ingaggio pesante (circa 4,5 milioni lordi) e la possibilità di fare plusvalenza. I panorami più vicini sembrano proprio quelli della Premier League, con molte squadre che seguono la sue tracce.

Leeds, Fulham e West Ham sono in prima fila ed una suggestione di un ritorno al Porto che rimane più defilato. Poi c’è la pista turca, rappresentata dal Besiktas.

L’Inter ha già fatto la sua valutazione per il giocatore: servono 8 milioni di euro, ma è plausibile che possa essere ceduto anche a meno.

Taremi-Inter, un feeling che non è mai sbocciato

Mehdi Taremi la scorsa stagione è stato accolto a Milano con grande entusiasmo, vista la sua esperienza e la qualità espressa in Portogallo con la maglia del Porto. Tra l’attaccante e il pubblico di San Siro però non è mai sbocciato quell’amore che ci si aspettava.

Al termine della stagione l’iraniano ha ottenuto 43 presenze segnando appena 3 gol in tutte le competizione e risultando migliore in fase di assistenza, con 9 passaggi chiave serviti a suoi compagni.

